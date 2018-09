Pogoń Szczecin - Wisła Kraków w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Pogoń Szczecin podejmuje lidera Wisłę Kraków w meczu otwierającym 9. kolejkę Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy w eurosport.interia.pl.

Wisła od tygodnia przewodzi Ekstraklasie, a stało się to po efektownym zwycięstwie nad Lechią Gdańsk (5-2). Na przeciwnym biegunie jest Pogoń. "Portowcy" jeszcze w tym sezonie Ekstraklasy nie poznali smaku zwycięstwa i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Za plecami zespołu ze Szczecina jest tylko Cracovia, która również jeszcze nie wygrała.



Największym problemem trenera Pogoni Kosty Runjaicia są kłopoty zdrowotne piłkarzy. Wiele wskazuje na to, że operacje czekają Adama Frączczaka i Spasa Delewa. Debiutu w nowym klubie nie doczekał się też Michał Żyro.



Do Szczecina przyjeżdża były dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk, który obecnie jest trenerem Wisły. W zespole spod Wawelu błyszczy były piłkarz "Portowców" Dawid Kort.

