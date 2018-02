Sandecja Nowy Sącz. Pawło Ksionz nowym skrzydłowym

Sandecja Nowy Sącz zaprezentowała nowego piłkarza. Zespół z Małopolski zasilił Ukrainiec Pawło Ksionz.

Zdjęcie Kazimierz Moskal, trener Sandecji Nowy Sącz /INTERIA.PL

31-letni skrzydłowy podpisał umowę z "Biało-czarnymi" na pół roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Reklama

Sandecja jest pierwszym zagranicznym klubem w karierze Ksionza. Zawodnik Dynama Kijów wielokrotnie był wypożyczany do słabszych ekip: Howerły Użhorod (wówczas pod nazwą Zakarpatia), Ilicziwiecia Mariupol (obecne FK), FK Charków i PFK Oleksandria. W 2011 roku został zawodnikiem tego ostatniego klubu, w którym grał do marca 2012 roku.

Wówczas odszedł do Karpat Lwów, z którymi spędził 1,5 roku, po czym ponownie został wypożyczony, tym razem do Metalista Charków. W kolejnym sezonie przez pół roku bronił barw Dnipro Dniepropietrowsk, po czym powrócił do Karpat, z którymi związany był aż do końca 2017 roku.



Był młodzieżowym reprezentantem Ukrainy, a w 2015 roku rozegrał jeden mecz w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

Ksionz jest czwartym piłkarzem pozyskanym przez Sandecję zimą.