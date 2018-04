Śląsk - Lechia. Chcą dać kibicom trochę radości na koniec sezonu

Drużyny Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk raczej zapewnią sobie byt w Lotto Ekstraklasie na kolejny rok, ale o dobrym sezonie mówić nie mogą, bo celem była gra w grupie mistrzowskiej. W poniedziałek obie ekipy zamkną 33. kolejkę, a trenerzy są zgodni, że trzeba dać kibicom radość przynajmniej na koniec rozgrywek. Transmisja w Eurosporcie 1 od 17.30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz najprawdopodobniej spadną z ekstraklasy w tym sezonie. Ci pierwsi do pozycji bezpiecznej tracą sześć punktów, a drudzy pięć. W 33. kolejce obaj kandydaci do spadku przegrali swoje spotkania i jeśli Lechia Gdańsk pokona w środę Śląsk to strata punktowa do uratowania się odpowiednio wzrośnie.

Śląsk i Lechia mają dzięki temu pewien margines błędu, bo widmo spadku nieco się oddaliło. Trenerzy Piotr Stokowiec i Tadeusz Pawłowski są w podobnym miejscu w tym momencie rozgrywek. Wrocławianie i gdańszczanie mają serię trzech meczów bez porażki, w tym dwóch zwycięstw.

- Zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Teraz patrzymy w górę, chcemy zbliżyć się do drużyn, które prowadzą w dolnej ósemce. Rozmawiamy o tym, by zająć jak najlepsze miejsce, by ten nieudany sezon zwieńczyć dobrą grą, która zadowoli naszych fanów. Do tego będziemy dążyć w ostatnich spotkaniach - zapowiedział trener Tadeusz Pawłowski przed meczem z Lechią we Wrocławiu.

W podobnym tonie wypowiadał się szkoleniowiec gości Piotr Stokowiec, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

- Decydująca jest motywacja wewnętrzna. Każdy zawodnik musi w sobie znaleźć pokłady motywacji. Myślę, że kibice też bardzo mocno napędzają i motywują zawodników. Te oczekiwania, to jak nas przywitali po derbach, to że przychodzą na stadion i są z nami. To wszystko nam pomaga - stwierdził.

W sezonie zasadniczym Śląsk pokonał w lipcu Lechię na swoim terenie 3-2, która w rundzie rewanżowej odegrała się pokonując wrocławian w Gdańsku 3:1. W przypadku zwycięstwa drużyna Piotra Stokowca przeskoczy Piasta Gliwice i zrówna się punktami ze Śląskiem (37).

- Lechia również w ostatnich trzech meczach zdobyła siedem punktów, więc zmierzą się zespoły, które ostatnią zaliczają dobre wyniki. Na pewno groźny będzie Flavio Paixao, jest w dobrej formie, a do tego wiele w grze Lechii jest pod niego podporządkowane. Na pewno trzeba uważać na Sławomira Peszkę, to przecież reprezentant Polski. Mocnym punktem jest też rozgrywający, Patryk Lipski. Potrafi skorzystać z dwóch szybkich skrzydeł. Nie są to może gracze do indywidualnego krycia, ale na pewno to zawodnicy wysokiej klasy, na których trzeba zwrócić uwagę i zneutralizować ich na boisku - ocenił trener Pawłowski.

Mecz Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk na żywo w Eurosporcie 1 od 17.30.

kip