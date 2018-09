Śląsk Wrocław. Arkadiusz Piech przywrócony do pierwszego zespołu

Niespełna tydzień trwało karne zesłanie Arkadiusza Piecha do drużyny rezerw Śląska Wrocław. Klub poinformował, że napastnik został przywrócony do pierwszego zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podsumowanie 8. kolejki Ekstraklasy. Wideo Eurosport

Decyzję o zakończeniu kary Piecha podjął dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka oraz sztab szkoleniowy z trenerem Tadeuszem Pawłowskim na czele.



"Przeprosiłem trenera, sztab i kolegów z drużyny za moje zachowanie. Żałuję tego, co się wydarzyło. Sprawę wspólnie uznaliśmy za zamkniętą. Teraz liczy się tylko najbliższe spotkanie, do którego chcę się jak najlepiej przygotować" - powiedział Piech cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu. Piłkarz we wtorek wznowił treningi z pierwszą drużyną.



Powodem przesunięcia Piecha do rezerw było nieodpowiednie zachowanie podczas treningu. Żadna ze stron nie chciała jednak zdradzić szczegółów. "Arek Piech przekroczył pewną granicę" - stwierdził jedynie trener Pawłowski. Według nieoficjalnych informacji, 33-letni napastnik odmówił udziału w dodatkowym treningu strzeleckim, twierdząc że piłkarze Śląska za dużo trenują.



Po ośmiu kolejkach Ekstraklasy wrocławianie zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Za plecami Śląska są tylko Pogoń Szczecin i Cracovia. W 8. kolejce podopieczni Pawłowskiego doznali klęski w Lubinie z Zagłębiem 0-4. W najbliższą niedzielę Śląsk podejmie Piasta Gliwice.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy