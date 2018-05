Śląsk Wrocław. Madej, Kokoszka i Riera odejdą z klubu

Łukasz Madej, Adam Kokoszka i Sito Riera w przyszłym sezonie nie będą już zawodnikami Śląska Wrocław. Klub poinformował, że wygasające kontrakty nie zostaną przedłużone.

Dla 36-letniego Madeja będzie to koniec drugiej już przygody ze Śląskiem. Łącznie był graczem WKS-u przez pięć sezonów. W rundzie wiosennej nie wystąpił w ani jednym spotkaniu, doznał bowiem poważnej kontuzji kolana.

Kokoszka dla Śląska zagrał 122 mecze i też zaliczył w klubie dwa epizody. Pierwszy w sezonach 2012/13 oraz 2013/14, drugi od 2015 roku do końca czerwca 2018. On także zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie wyeliminowało go z całego sezonu 2017/18.

Z kolei Riera był zawodnikiem Śląska w ostatnich dwóch sezonach. Zasłynął tym, że dwukrotnie z gry w fazie finałowej eliminowało go zawieszenie - najpierw za kopnięcie Adama Buksy, potem za uderzenie sędziego.

Śląsk w tym sezonie jest już pewny zajęcia 10 miejsca w Ekstraklasie.

