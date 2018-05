Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3-1 w meczu 36. kolejki Ekstraklasy

Piast Gliwice dwa razy trafiał w poprzeczkę i raz w słupek, ale uległ we Wrocławiu 1-3 zabójczo skutecznemu Śląskowi. Gliwiczanie przegrali trzeci mecz z rzędu i wylądowali w strefie spadkowej. Za tydzień podejmą Bruk-Bet Termalicę Nieciecza w bezpośrednim boju o utrzymanie.

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Śląsk Wrocław - Piast Gliwice

Dziś z Ekstraklasą pożegnała się Sandecja, a dramatycznie pogorszył swoją sytuację Piast. Za tydzień śląski zespół musi wygrać z niecieczanami, by pozostać w lidze. Bruk-Bet Termalica, dzięki wygranej 2-1 z Arką Gdynia, wygrzebała się ze strefy spadkowej i wystarczy jej remis w Gliwicach.

Piast przyjechał do Wrocławia grać "o życie" i grał jak o życie, tyle tylko, że bramki zdobywali przede wszystkim gospodarze.

Śląsk wygrał do tej pory cztery z pięciu meczów w grupie mistrzowskiej i dawno już zapomniał o stresie związanym z walką o utrzymanie, a gra na luzie często pomaga.

Podopieczni byłego selekcjonera Waldemara Fornalika nie atakowali na siłę, ale spokojnie budowali kolejne akcje, zagrażając bramce Śląska. Bohaterem gości mógł być Aleksander Sedlar. Już w ósmej minucie uderzył znienacka przewrotką z 16 metrów. Piłka przeleciała tuż nad bramką Jakuba Słowika. Tuż przed przerwą Sedlar błysnął jeszcze raz, gdy huknął z 30 metrów w poprzeczkę, tuż nad okienkiem bramki gospodarzy.

W 20. minucie nie miał też szczęścia Michal Papadopulos. Marcin Pietrowski podał prostopadle do Saszy Żivca, ten nieco się zagubił, ale wyłożył piłkę idealnie na 18. metr. Nadbiegający Papadopulos uderzył technicznie nad bramkarzem i obrońcami, ale trafił w poprzeczkę.

Śląsk nieco schowany, jakby od niechcenia, w pierwszej połowie wyprowadził dwa zabójcze ciosy, mimo że chwilę wcześniej stracił kontuzjowanego Jakuba Koseckiego.

W 30. minucie Mateusz Cholewiak wygrał walkę o piłkę z Martinem Konczkowskim i zagrał precyzyjnie do Roberta Picha. Ten wpadł w pole karne i uderzył znakomicie w dalszy róg, mimo ostrego ataku Mikkela Kirkeskova.

Piast był do tego momentu lepszym zespołem i nieco oszołomiła go bramka dla rywali, tym bardziej kolejna, stracona w 42. minucie. To była wzorowa kontra podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego. Kamil Vacek prostopadle podał do, wprowadzonego za Koseckiego, Daniela Łuczaka, ten idealnie wyłożył piłkę przed bramkę, a Marcin Robak takich okazji nie marnuje.

Sytuacja Piasta, w związku z wynikami na innych stadionach, zmieniała się jak w kalejdoskopie, a gliwiczanie po przerwie z wolna osiągali coraz większą przewagę, ale efektów bramkowych nie było widać.

W 65. minucie Konczkowski znakomicie dośrodkował na głowę Żivca, ale ten fatalnie przestrzelił z kilku metrów. Dwie minuty później pomocnik Piasta już się nie pomylił, gdy, po szybkim wrzucie z autu, piłkę wyłożył mu Mateusz Mak i zaskoczony Słowik był bezradny.

To była chwila Żivca. Słowik miał dużo szczęścia, gdy Słoweniec podkręcił piłkę z 18 metrów, a ta o centymetry minęła bramkę Śląska.

Trener Fornalik zaryzykował, choć nie miał nic do stracenia. Za bocznego obrońcę Kirkeskova wpuścił ofensywnego Konstantina Wasiljewa. Na niewiele się to zdało.

W 86. minucie ekipa Pawłowskiego skarciła gości tak samo, jak w pierwszej połowie. W kontrze Arkadiusz Piech wypuścił w bój Picha, a ten był bezwzględny w sytuacji sam na sam ze Szmatułą.

Na zakończenie Piast, do dwóch poprzeczek z pierwszej połowy, dołożył strzał w słupek Pietrowskiego.

Na trybunach stadionu we Wrocławiu nie było w sobotę tłumów, ale Śląsk pobił rekord świata, goszcząc na meczu 1074 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami.

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Robert Pich (30.), 2-0 Marcin Robak (42.), 2-1 Sasza Żivec (67.), 3-1 Robert Pich (86.)

Żółta kartka: Mikkel Kirkeskov (Piast).



Sędzia: Tomasz Musiał. Widzów 8 533.

Śląsk Wrocław: Jakub Słowik - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Mateusz Cholewiak - Jakub Kosecki (29. Daniel Łuczak), Maciej Pałaszewski (64. Dragoljub Srnić), Tim Rieder, Kamil Vacek, Robert Pich - Marcin Robak (73. Arkadiusz Piech).

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Aleksandar Sedlar, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskov (75. Konstantin Wasiljew) - Gerard Badia (53. Mateusz Mak), Marcin Pietrowski, Martin Bukata (85. Karol Angielski), Sasa Żivec - Mateusz Szczepaniak, Michal Papadopulos.



WS

