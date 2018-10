Śląsk Wrocław. Tadeusz Pawłowski: Pamiętamy ostatnią porażkę w Bytowie

Trener Śląska Wrocław Tadeusz Pawłowski przed meczem z pierwszoligową Bytovią Bytów w 1/16 Pucharu Polski zapowiedział, że wystawi najsilniejszy skład. "Pamiętamy ostatnią wysoką porażkę w Bytowie" - dodał.

Wrocławianie w Pucharze Polski rywalizował z Bytovią dwa lata temu i zebrali wówczas srogie lanie przegrywając 0:3. Chociaż Pawłowski nie był wówczas trenerem "Wojskowych", przyznał w telewizji klubowej Śląska, że pamięta tamtą porażkę.

"Pamiętamy ostatnią wysoką porażkę w Bytowie i nie chcemy, aby się powtórzyła. Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, dlatego pełna koncentracja i na pewno wystawimy najsilniejszy skład. Będzie kilka zmian, m.in. w bramce wystawimy Kubę Wrąbla, ale nie będzie rewolucji. Bardzo poważnie traktujemy przeciwnika. Oczekuję od zespołu dobrej gry i zwycięstwa" - dodał.

Z tamtej drużyny Śląska już niewielu piłkarzy zostało. Szansę na rewanż będzie miał co najwyżej Piotr Celeban i ewentualnie Kamil Dankowski, ale kontuzja raczej mu na to nie pozwoli.

"Na pewno tamta porażka będzie miała znaczenie psychologiczne, ale na plus. Wiemy bowiem, jak to jest dobry i groźny przeciwnik, zwłaszcza na własnym boisku, na małym kameralnym stadionie i nie najlepszej murawie do grania. Ten wynik sprzed dwóch lat sprawi, że moi piłkarze na pewno nie zlekceważą przeciwnika" - zapewnił Pawłowski.

We wcześniejszej rundzie Pucharu Polski Śląsk pokonał na wyjeździe Olimpię Elbląg 3:0, a Bytovia wyeliminowała Elanę Toruń wygrywając na boisku rywala 3:1.

Początek spotkania Bytovia - Śląsk we wtorek o godz. 15.