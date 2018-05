Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Sandecja Nowy Sącz 1-1 w 35. kolejce Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 1-1 w 35. kolejce grupy spadkowej Lotto Ekstraklasy. Obie drużyny pozostały na ostatnich miejscach w tabeli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gino Lettieri po meczu Bruk-Bet Termalica - Korona (0-3). Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Bruk-Bet Termalica - Sandecja

Reklama

Zobacz zapis relacji na urządzenia mobilne

Przed dzisiejszym pojedynkiem uhonorowano Mateusza Kupczaka, który z Lechią Gdańsk rozegrał 100. mecz w Ekstraklasie w barwach niecieczan.

To było ważne spotkanie dla obu zespołów przed tą kolejką zajmujących dwa ostatnie miejsca w tabeli. Jacek Zieliński, trener Bru-Betu Termaliki, nie mógł skorzystać we wtorek z kontuzjowanego Vlastimira Jovanovicia czy pauzujących za kartki: Rafała Grzelaka, Martina Mikovicza i Romana Gergela. W pierwszym składzie znalazło się natomiast miejsce dla Bartosza Śpiączki, który poprzednio w jedenastce wybiegł 7 kwietnia.



Z kolei Kazimierz Moskal, opiekun Sandecji, nie zmienił nic ani w kadrze meczowej, ani w pierwszym składzie, po zwycięstwie nad Piastem Gliwice.



Lepiej mecz zaczęli gospodarze, którzy prowadzenie objęli w siódmej minucie. Z prawej strony dośrodkował Bartosz Szeliga, Śpiączka wygrał walkę o pozycję z Jakubem Bartoszem i uderzeniem głową z 11. metra pokonał Michała Gliwę. To był dopiero drugi gol Śpiączki w tym sezonie.



Napastnik Bruk-Betu przed podobną szansą stanął pięć minut później, gdy znowu doszedł do pozycji kosztem Bartosza, ale rym razem Gliwa był na posterunku.



W ekipie nominalnych gości, bo przecież trzeba pamiętać, że Sandecja cały sezon rozgrywała mecze w roli gospodarze właśnie w Niecieczy, bo jej stadion nie spełniał wymogów, najgroźniejszy był Aleksandyr Kolew.



Bułgar w 17. minucie przymierzył z rzutu wolnego, ale piłka minęła może o pół metra słupek bramki.



10 minut później, po dośrodkowaniu Patrika Mraza z rzutu wolnego, Kolew "główkował" z sześciu metrów, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką.

W przerwie nad stadionem w Niecieczy mocno się rozpadało, przeszła też burza z piorunami. Nawałnica zakończyła się po około kwadransie, ale drużyny straciły jakikolwiek impet.



Z ciekawszych wydarzeń w drugiej połowie można wymienić żółte kartki dla Bartłomieja Kasprzaka i Michala Pitera-Buczki, które oznaczają, ze obaj nie zagrają w następnej kolejce przeciwko Cracovii.



W 73. minucie z dystansu próbował Kolew, ale tym razem pomylił się zdecydowanie bardziej niż pół metra, jak przy rzucie wolnym w pierwszej połowie.



Sandecji udało się jednak wyrównać. Z piłką do przodu ruszył rezerwowy Pawło Ksionz, który podał do Macieja Małkowskiego, a ten z pola karnego przymierzył do siatki.



To był pierwszy celny strzał Sandecji w tym meczu i pierwsza bramka Małkowskiego w sezonie.



W końcówce najlepszą okazję na zmianę rezultatu miał Vladislavs Gutkovskis, którego strzał z pola karnego zablokował Alexandru Benga. Z drugiej strony z rzutu wolnego przymierzył Patrik Mraz, ale w środek bramki i Dawid Trela odbił piłkę.



Tak więc w tabeli pozostało status quo. Sandecja wciąż jest na ostatnim miejscu, a Bruk-Bet Termalica tuż przed nią. Do zakończenia sezonu pozostały dwie kolejki, w który sądeczaniae zagrają jeszcze z Cracovią (12 maja, u siebie) i w Gdańsku (19 maja), a niecieczanie z Arką Gdynia (12 maja, u siebie) i w Gliwicach (19 maja).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Sandecja Nowy Sącz 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Bartosz Śpiączka (7., głową), 1-1 Maciej Małkowski (78.).

Bruk-Bet Termalica: Dariusz Trela - Gabriel Matei, Mateusz Kupczak, Artiom Putiwcew, Vitalijs Maksimenko - Bartosz Szeliga (83. David Guba), Łukasz Piątek, Samuel Stefanik (89. Gabriel Iancu), Szymon Pawłowski (61. Florin Purece), Bartosz Śpiączka - Vladislavs Gutkovskis.

Sandecja: Michał Gliwa - Alexandru Benga, Dawid Szufryn, Patrik Mraz - Jakub Bartosz (46. Adrian Danek), Michal Piter-Buczko, Bartłomiej Kasprzak (59. Pawło Ksionz), Wojciech Trochim (74. Damir Szovszić), Maciej Małkowski - Filip Piszczek, Aleksandyr Kolew.



Sędziował Szymon Marciniak (Płock). Żółte kartki: Putiwcew, Kupczak, Matei - Szufryn, Kasprzak, Piter-Buczko. Widzów 3237.

Paweł Pieprzyca



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy mistrzowskiej