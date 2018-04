Bruk-Bet Termalica - Śląsk Wrocław 1-2. Prezes Danuta Witkowska: To "Piłkarski poker"

Prezes Bruk-Betu Termalica Nieciecza Danuta Witkowska w trakcie trwania meczu ze Śląskiem Wrocław (1-2) wydała krótkie oświadczenie, porównując sytuację z pierwszej połowy do filmu "Piłkarski poker".

Zdjęcie Sędzia Zbigniew Dobrynin pokazuje czerwoną kartkę Martinowi Mikoviciowi /Stanisław Rozpędzik /PAP

"To co działo się w Niecieczy w pierwszej połowie to piłkarski poker" - brzmi zwięzły komunikat prezes Danuty Witkowskiej na oficjalnej stronie Bruk-Betu.



Reklama

Prezes klubu nawiązała tym samym do kultowego filmu Janusza Zaorskiego "Piłkarski poker" z 1988 roku, opowiadającego o skorumpowanym środowisku ligi piłkarskiej.

Komentarz Danuty Witkowskiej dotyczył dwóch karnych podyktowanych na korzyść Śląska, jeszcze w pierwszej połowie meczu. W pierwszej sytuacji sędzia Zbigniew Dobrynin odgwizdał przewinienie Mateusza Kupczaka na Igorsie Tarasovsie, w drugiej - po skorzystaniu z systemu VAR - faul Rafała Grzelaka na Danielu Łuczaku. W obu sytuacjach "jedenastki" były raczej oczywiste.

Po drugim rzucie karnym czerwoną kartką ukarany został Martin Miković, który w furii rzucił piłką w sędziego Dobrynina.

Ostatecznie Termalica przegrała ze Śląskiem 1-2 i znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli.



WG

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Termalica. Rafał Grzelak o błędzie Dariusza Treli. Wideo INTERIA.TV