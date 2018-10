Cracovia - Wisła Kraków 0-2. Maciej Stolarczyk: Determinacja dała nam zwycięstwo

Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków, był po derbach bardzo zadowolony, ale gratulował też postawy rywalom. Widać było, że stosunki między Stolarczykiem a Michałem Probierzem, trenerem Cracovii, nie należą do napiętych. Co więcej, przed spotkaniem obaj szkoleniowcy wyściskali się. Po meczu zadowolony mógł być jednak tylko szkoleniowiec gości.

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Maciej Stolarczyk / Jacek Bednarczyk /PAP



- Gratuluję mojej drużynie postawy i wyniku. Po nerwowym początku zaczęliśmy dobrze grać i strzeliliśmy bramki. W drugiej połowie rywale zepchnęli nas, ale determinacja dała nam zwycięstwo. Gratuluję mojemu zespołowi, ale gratuluję też Cracovii postawy - podkreśla Stolarczyk.

Jednym z bohaterów Wisły był bramkarz Mateusz Lis, który w drugiej połowie miał bardzo dużo pracy. Dobrym występem Lis chociaż na jakiś czas uciął dyskusję na temat obsady bramki Wisły.

- Dokonałem wyboru na pozycji bramkarza i tego się trzymam, bo to jest trudna i specyficzna pozycja, więc zawodnik potrzebuje zaufania. Dziś Mateusz był dla mnie jednak wyróżniającym się zawodnikiem - podkreśla Stolarczyk, który jeszcze przed meczem miał mały ból głowy, bo okazało się, że nie może zagrać Jakub Bartkowski.

- Ma jakiś problem mięśniowy, ale mam nadzieję, że do meczu w Warszawie się wyleczy. To nie jest bardzo głęboki uraz - zaznacza szkoleniowiec Wisły.

Derby odbywały się niecodziennej atmosferze, ponieważ na trybunach mogły usiąść tylko dzieci i młodzież do 16. roku życia. Mimo to oba zespoły mogły liczyć na doping.

- Rzeczywiście okazało się, że dopingowali, ale w trakcie meczu trudno się akurat na tym koncentrować. Może atmosfera nie była w 100 procentach derbowa, ale nie było też cicho, a do tego dzieci miały trochę radości. Dzięki temu nie było chamstwa? No tak, ale to szerszy problem i nie mamy na tyle czasu, by go tu i teraz roztrząsać - uciął Stolarczyk.

Z Krakowa Piotr Jawor