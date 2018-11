Dawid Kort: Myślałem, że piłka wpadnie do siatki

Piłkarze Piasta zanotowali kolejną cenną wygraną w tym sezonie, pokonując wczoraj wieczorem u siebie Wisłą Kraków 2-0. Dzięki temu zwycięstwu zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika jest na górze ligowe tabeli. Odmienne nastroje panują pod Wawelem.

Krakowianie kiepsko weszli w spotkanie, tracąc bramkę w 23 minucie. Jej strzelcem był młodzieżowy reprezentant Polski Patryk Dziczek. W końcówce o wszystkim rozstrzygnął Patryk Sokołowski.



- Na pewno liczyliśmy na to, że będzie to inaczej wyglądało. Przyjechaliśmy do Gliwic po trzy punkty, a wyjeżdżamy z niczym. Kluczowe w tym wszystkim były bramki dla Piasta. My staraliśmy się gonić, ale druga bramka zamknęła mecz - mówił po meczu Dawid Kort, który wczoraj na boisku pojawił się w drugiej połowie, zmieniając w przerwie Vullenta Bashę.



Gliwiczanie, którzy na swoim koncie mają już 25 punktów i póki co są na drugim miejscu w ligowej tabeli, szczególnie w pierwszej połowie mieli zdecydowaną przewagę. Gdyby nie dobra postawa w bramce krakowskiego zespołu Mateusza Lisa, to ich prowadzenie mogło być wyższe.



- Nie byliśmy zaskoczeni takim przebiegiem spotkania. Piast to dobry zespół. To my słabo weszliśmy w to spotkanie - przyznawał po meczu pomocnik krakowskiej drużyny.

Kort popisał się w 74 minucie kapitalnym trafieniem z prawie 40 metrów, po którym piłka trafiła w porzeczkę bramki rozpaczliwie interweniującego Frantiszka Placha. - Szczerze to myślałem, że wpadnie. Piłka opadała i z mojej perspektywy wyglądało to tak, że znajdzie się w siatce. Szkoda, że tak się nie stało - komentował pomocnik "Białej Gwiazdy".

Czego zabrakło Wiśle w meczu w Gliwicach? - Stwarzania sobie sytuacji bramkowych. To był główny powód - odpowiedział krótko Kort.



Po 14 ligowych kolejkach jedenastka prowadzona przez Macieja Stolarczyka ma na swoim koncie 22 punkty i póki co zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli. Wczorajsza przegrana w Gliwicach była czwartą w tym sezonie. Kolejnym rywalem "Białej Gwiazdy" będzie w sobotę za tydzień u siebie Zagłębie Lubin.



Michał Zichlarz