Ekstraklasa. Trener Wisły Kraków Joan Carrillo: Zrobić krok do przodu

Poniedziałkowym meczem z Wisłą w Płocku piłkarze Wisły Kraków rozpoczną rywalizację w grupie mistrzowskiej ekstraklasy. - To jest ten moment, aby zrobić krok do przodu – powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej trener "Białej Gwiazdy" Joan Carrillo.

Zdjęcie Joan Carrillo /Newspix

Krakowianie zakończyli sezon zasadniczy na siódmym miejscu z dorobkiem 44 punktów. Teoretycznie mogą jeszcze powalczyć o miejsce premiowane startem w kwalifikacjach Ligi Europy, ale w klubie nikt oficjalnie nie stawia takiego celu. Mimo to trener Carrillo nie zamierza ostatnich siedmiu spotkań przeznaczyć na sprawdzanie zawodników pod kątem przyszłego sezonu.

Reklama

- Mecze ligowe to nie jest moment na testowanie, bo na tym może ucierpieć drużyna. Naszym fanom należy się pokazywanie rywalizacji na najwyższym poziomie. Nawet gdy zdarzy nam się przegrywać lub remisować, zrobimy to w optymalnym składzie. Trener Barcelony Ernesto Valverde został ostatnio zapytany o Ousmane'a Dembele, i odpowiedział, że to nie jest czas na eksperymenty. Ja wychodzę z tego samego założenia - wyjaśnił Carrillo i dodał: - Zdołaliśmy awansować do "ósemki" i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak walczyć o wszystko. Myślę, że nie ma co oglądać się wstecz. Obowiązek został wypełniony, teraz trzeba skupiać się na kolejnym meczu. Drużyna dobrze wykonuje swoją pracę pomimo problemów i kontuzji. To jest ten moment, aby zrobić krok do przodu. Z każdym w grupie mistrzowskiej można rywalizować, bo nie ma tam drużyn ani bardzo dobrych, ani bardzo słabych - twierdzi Carrillo.

Krakowianie w dwóch ostatnich spotkaniach z Lechem Poznań (1-3) i Sandecją Nowy Sącz (0-0) nie pokazali się z dobrej strony, mieli problemy ze stwarzaniem okazji bramkowych. - Szczególnie w meczu z Sandecją wyglądało to kiepsko, jednak przeprowadziliśmy już analizę, żeby zrozumieć co nie zafunkcjonowało. Nie chcemy szukać wymówek, ale na pewno nie pomógł nam stan boiska w Niecieczy. Wiemy już jednak co było nie tak i nad tym pracowaliśmy. Teraz chcemy pokazać się z innej strony - obiecał szkoleniowiec "Białej Gwiazdy".

Duży wpływ na postawę Wisły ma dyspozycja jej najlepszego strzelca - Carlitosa. Wokół jego osoby jest ostatnio sporo zamieszania. Klub skorzystał z opcji i jednostronnie przedłużył z nim umowę do 30 czerwca 2019 roku. Z kolei menedżer piłkarza twierdzi, że nie miał do tego prawa i Carlitos już latem będzie mógł odejść za darmo do innego zespołu. Carrillo ze spokojem podchodzi do tej sytuacji.

- Wiele się mówi na jego temat, ale Carlitos jest skupiony na pracy. Chciałbym go za to pochwalić. Jeśli zauważę, że to jakoś wpłynie na jego postawę na treningach, nie będzie grał, bo to szkodziłoby drużynie. A Wisła jest najważniejsza - wyjaśnił.

W Płocku, z powodu kontuzji, nie będzie mogło zagrać pięciu piłkarzy: Vullnet Basha, Arkadiusz Głowacki, Ivan Gonzalez, Kamil Wojtkowski i Maciej Sadlok. Największym osłabieniem będzie brak tego ostatniego, gdyż tylko on jest zawodnikiem podstawowego składu. Sadlok ma problemy ze ścięgnem Achillesa. Nie grał już w spotkaniu z Sandecją. Wtedy wydawało się, że jego przerwa potrwa tylko tydzień, ale ostatecznie zapadła decyzja, że nie pojedzie też do Płocka. - To ważny zawodnik, drużyna bardzo go potrzebuje. Właśnie rozmawiałem z lekarzem i nie ma żadnej mowy o naderwaniu ścięgna Achillesa, lecz problem dalej jest. W zeszłym sezonie miał już z nim problemy, więc lepiej będzie poczekać teraz, niż później stracić go na większą liczbę spotkań. Maciek będzie normalnie trenował od nowego tygodnia" - uzasadnił Carrillo.

Hiszpan i tak przy obsadzie defensywy ma większe pole manewru, gdy po pauzie za kartki wraca Zoran Arsenić. Chorwat jest uniwersalnym obrońcą, nominalnie jest stoperem, ale może zastąpić Sadloka z lewej strony.



Poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18. W poprzednich meczach pomiędzy tymi zespołami padły wyniki 1-0, przy czym krakowianie wygrali w Płocku, a ekipa Jerzego Brzęczka zrewanżowała się przy Reymonta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Carrillo po 0-0 z Sandecją. Wideo INTERIA.TV