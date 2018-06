Wisła Kraków. Asmir Suljić rozwiązał kontrakt

Nowy nabytek Wisły Kraków skrzydłowy Asmir Suljić sensacyjnie rozwiązał kontrakt z klubem z ulicy Reymonta, nim ten de facto zaczął obowiązywać.

Umowa została rozwiązana "za porozumieniem stron na wniosek zawodnika" - poinformowała oficjalna strona internetowa krakowskiego klubu.

Sprawa jest kuriozalna, bo kontrakt 26-letniego Suljicia z Wisłą dopiero miał wejść w życie od 1 lipca.

Poprzednio bośniacki piłkarz, z węgierskim paszportem, był zawodnikiem Videotonu Szekesfehervar i już zimą palił się do gry w "Białej Gwieździe", a kontrakt podpisał w lutym. Co takiego się stało, że postanowił rozstać się z Wisłą? Mówi się, że jednym z powodów mogło być to, że Suljicić nie zareagował entuzjastycznie na odejście z klubu trenera Joana Carrillo, którego znał z Węgier.

Umowa Suljicia z Wisłą miała obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Pierwszym klubem 26-letniego Suljicia był bośniacki FK Butmir, potem reprezentował barwy FK Sarajewo, Ujpestu FC, a przez ostatnie dwa i pół roku Videotonu. W minionych rozgrywkach w 16 meczach węgierskiej ekstraklasy zdobył jedną bramkę i zaliczył osiem asyst.

