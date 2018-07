Wisła Kraków. Hiszpanie twierdzą, że Legia dała za Carlitosa aż 1,5 mln euro

Transfer Carlitosa z Wisły do Legii został zauważony w Hiszpanii. Gazeta "As" informuje, że legioniści zapłacili za niego aż 1,5 mln euro, podczas gdy w Polsce krążą informacje o kwocie maksymalnie miliona euro.

Jeśli informacje "Asa" są prawdziwe, to jesteśmy świadkami rekordowego transferu wewnątrz polskiego rynku piłkarskiego. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżyli Maciej Żurawski i Artur Sobiech. Ten pierwszy przeniósł się z Lecha do Wisły, w lipcu 1999 r. za równowartość miliona euro. Za taką samą kwotę w lipcu 2010 roku z Ruchu Chorzów do Polonii Warszawa przeniósł się Artur Sobiech. Powyżej miliona euro nikt w Polsce nie płacił jeszcze za piłkarza z innego klubu na krajowym rynku.



"As" donosi, że Carlitos robi karierę w Polsce, choć w Hiszpanii nie dostał szansy, aby sprawdzić się w zawodowej lidze. Gazeta twierdzi, że Legia zapłaci Wiśle za Carlosa 1,5 mln euro, a zawodnik podpisał przy Łazienkowskiej trzyletni kontrakt.

Według "Asa", Carlitos miał też oferty z Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Meksyku, Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziennik zauważa, że Lopez w 34 meczach strzelił aż 24 gole.

Według "Asa", przed rokiem Carlos był wolnym piłkarzem i miał podpisać kontrakt z Herculesem Alicante z Segunda Division B (trzeci poziom rozgrywkowy), ale problemy finansowe w Herculesie spowodowały, że do transakcji nie doszło.

Hercules to klub, w którym Carlitos się wychował, ale w młodym wieku przeszedł do Torrellano. Wstępował tez w Elche i Villareal, ale nigdy nie dostał szansy zagrania w profesjonalnej lidze Hiszpanii.

Młodszy brat Carlosa - Rubem Lopez Rubio podpisał właśnie kontrakt z CD Alcoyano, z przedmieść Walencji, grającym na trzecim poziomie rozgrywkowym.

