Wisła Kraków. Kacper Chorążka zostaje przy Reymonta

Kacper Chorążka pozostaje piłkarzem Wisły Kraków. Prolongowano umowę bramkarza o rok, do czerwca 2019 roku, poinformował klub na stronie internetowej.

Wychowanek "Białej Gwiazdy" w obecnym sezonie pełni rolę trzeciego golkipera pierwszego zespołu i podstawowego bramkarza drużyny U-19 w Centralnej Lidze Juniorów.



Wisła widząc dobre poczynania "Chorążego" zdecydowała się aktywować możliwość przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. Kontrakt wiąże więc Chorążkę do 30 czerwca 2019 roku, a umowa zawiera klauzulę przedłużenia o dodatkowy rok.



To kolejny zawodnik Wisły, który zostaje przy Reymonta. Wcześniej tak samo stało się w przypadku Marcina Wasilewskiego. Doświadczony obrońca w meczu z Lechem Poznań rozegrał 16. mecz w tym sezonie, tym samym spełniając warunek do automatycznego przedłużenia kontraktu. Nowa umowa obowiązuje go do czerwca 2019 roku.