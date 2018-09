​Wisła Kraków - Korona Kielce w 10. kolejce Ekstraklasy. Zapowiedź meczu

Po zrzuceniu z fotela lidera i odpadnięciu z Pucharu Polski, Wisła spróbuje się odkuć w meczu z Koroną Kielce. - To niewygodny rywal - zaznacza Maciej Stolarczyk, trener krakowian. Spotkanie dziś o godz. 20.30, relacja w eurosport.interia.pl.

Jeszcze dwa tygodnie temu Wisła z fajerwerkami wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy - rozbiła Lechię Gdańsk (5-2) i tym samym rozbudziła apetyty kibiców.

Później było już jednak gorzej. Piłkarze Stolarczyka przegrali w Szczecinie z Pogonią (1-2), która w tym sezonie zawodzi. Z kolei cztery dni później Wisła odpadła z Pucharu Polski po porażce w rzutach karnych z Lechią Gdańsk. Przy Reymonta nie wpadają jednak w panikę, bo czwarte miejsce w tabeli, to i tak znacznie więcej niż oczekiwano.

Sypanie komplementami

Teraz jednak krakowianie zmierzą się z zespołem, który już drugi sezon gra znacznie powyżej oczekiwań. Korona Kielce poprzednie rozgrywki skończyła na ósmym miejscu, a obecnie jest siódma.

- Już rok temu byli skazywani na pożarcie, ale cały czas się bronią i to bardzo dobrze. Punktują i prezentuje bardzo efektywny oraz agresywny styl gry. To niewygodny rywal dla wszystkich i pokazali to w wielu meczach - podkreślał trener Stolarczyk na konferencji prasowej.

W komplementach wiślakom nie był dłużny Gino Lettieri, szkoleniowiec Korony.

- Wiem, że Wisła to wyjątkowy rywal. Przypominam jednak, że to piłka nożna. Chcemy zwyciężyć, ale nikt nam nie da takiej gwarancji. Nasi rywale mają sporo jakości. Wygrali wysoko z liderem Lechią, choć później przegrali w Szczecinie, ale taki mecz jak z Pogonią może się zdarzyć każdemu - mówił trener Korony podczas spotkania z dziennikarzami.

Ból głowy wiślaków

Lettieri nie może skorzystać tylko z Ivana Jukicia, za to dużo większy ból głowy ma trener Stolarczyk. Po operacji jest już Marko Kolar, który spisywał się coraz lepiej, ale w meczu z Lechią został sfaulowany i musiał poddać się zabiegowi barku. Ciągle chory jest Kamil Wojtkowski, a Vulnet Basha będzie musiał pauzować za żółte kartki.

- Mamy plan jak zastąpić Bashę. Na treningach jest rywalizacja, a piłkarze wysyłają mi sygnały, że są gotowi. Nie będę jednak zdradzał naszego planu, ale liczę, że zawodnicy go zrealizują - zaznacza Stolarczyk.

Mecz Wisła - Korona dziś o godz. 20.30. Relacja w Eurosport.Interia.pl.

