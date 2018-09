Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 5-2. Wojtkowski: Lubię, gdy ludzie patrzą sceptycznie

Kamil Wojtkowski zaliczył wejście marzeń. Pobiegał po boisku kilka sekund i już przy pierwszym kontakcie z piłką zdobył bramkę na 4-2. - Po prostu daję z siebie wszystko - podkreśla pomocnik Wisły.

