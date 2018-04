Wisła Kraków - Legia Warszawa w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Wisła Kraków podejmuje Legię Warszawa w meczu 32. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zdjęcie W poprzedniej kolejce Wisła zremisowała ze swoją imienniczką z Płocka 2-2 /Marcin Bednarski /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Wisła Kraków - Legia Warszawa!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

To bez wątpienia szlagier tej serii spotkań i pojedynek, który elektryzuje kibiców. Niedawno przy Łazienkowskiej doszło do trzęsienia ziemi. Po niespodziewanej porażce z Zagłębiem Lubin (0-1) z posadą szkoleniowca pożegnał się Romeo Jozak. Jego miejsce tymczasowo zajął dotychczasowy drugi trener Dean Klafurić. Chorwat ugasił pożar. Legia wygrała dwumecz z Górnikiem Zabrze i awansowała do finału Pucharu Polski. Stołeczny zespół ma więc w dalszym ciągu szansę zdobyć dwa trofea w tym sezonie.





Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy