Wisła Kraków. Manuel Junco nie jest już dyrektorem sportowym

Manuel Junco nie jest już dyrektorem sportowym Wisły Kraków, poinformował klub na stronie internetowej. Hiszpan piastowało to stanowisko od lutego 2017 roku.

Junco w latach 2005-2010 pełnił rolę skauta "Białej Gwiazdy", zaś po kilku latach spędzonych w Liverpool FC i Columbus Crew powrócił do Wisły 13 października 2016 roku i objął stanowisko wiceprezesa do spraw sportowych. Do lutego 2017 roku Junco pełnił rolę członka zarządu Wisły Kraków SA, pomagając przejść suchą stopą przez okres największych zawirowań w klubie.

Od 20 lutego 2017 roku Junco pełnił rolę dyrektora sportowego Wisły Kraków SA. To Hiszpan odpowiedzialny był za budowanie sportowego potencjału "Białej Gwiazdy" i to dzięki niemu skład Wisły został wzmocniony, wskutek czego był w stanie do samego końca toczyć walkę o miejsce w europejskich pucharach.



"Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować zarządowi, kibicom, pracownikom, zawodnikom i dziennikarzom za możliwość przeżywania wielu niezapomnianych chwil w Wiśle Kraków. Zarówno ja, jak i zarząd, myślimy, że to czas na nowe wyzwania dla obu stron. Rozmawiałem z zarządem o nowej strategii w Wiśle i myślę, że to bardzo ciekawe rozwiązanie. Znam osoby które podejmą się tej roli, szanuję je i jestem pewien, że wykonają wspaniałą pracę. Życzę 'Białej Gwieździe' jak najlepiej i zawsze pozostaję do dyspozycji klubu" - przyznał na pożegnanie odchodzący dyrektor sportowy.