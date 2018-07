Wisła Kraków. Miasto nie podpisało z klubem nowej umowy na wynajem stadionu

Wisła Kraków ma kolejny problem – z powodu zaległości związanych z wynajmem stadionu, miasto wstrzymało się z podpisaniem nowej umowy.

- Na przeszkodzie stanęło zadłużenie, jakie spółka ma w stosunku do miasta, które obecnie w sumie wynosi prawie 6,5 mln zł - informuje Monika Chylaszek, rzecznik prasowy prezydenta miasta Krakowa.

- Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, nieuregulowane zobowiązania finansowe uniemożliwiają podpisanie umowy dzierżawy z wnioskodawcą, niezależnie od tego, kim on jest, ponieważ podpisanie takiej umowy byłoby działaniem na szkodę Gminy Miejskiej Kraków - dodaje Chylaszek.

Miasto informuje, że Wisła obecnie zalega: Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu 4 mln 909 tys. zł, Zarządowi Infrastruktury Sportowej 1 mln 394 tys. zł oraz 69 tys. zł niezapłaconego podatku.

29 maja Sąd Okręgowy w Krakowie nakazał klubowi zapłacić gminie blisko 1,4 mln zł, ale od tego wyroku Wisła wniosła sprzeciw.

- Podczas negocjacji warunków nowej umowy, Wisła Kraków SA zobowiązywała się do spłaty zadłużenia do 30 czerwca 2018 roku, co nie nastąpiło. W tej sytuacji miasto wstrzymało się z podpisaniem nowej umowy dzierżawy stadionu, mając nadzieję, że zarząd spółki wykaże dobrą wolę, by uregulować zadłużenie wobec gminy i tym samym umożliwić miastu podpisanie umowy na kolejne lata - informuje Chylaszek.

Brak nowej umowy to duży problem dla Wisły, bo już za niespełna trzy tygodnie startuje sezon Ekstraklasy, a pierwszy mecz krakowianie grają u siebie - 21 lipca z Arką Gdynia. Co więcej, w sobotę mają zmierzyć się przy Reymonta z wicemistrzem Francji AS Monaco.

Interia zapytała w klubie, co Wisła zamierza teraz zrobić i czy oraz na jakich zasadach odbędzie się sparing z AS Monaco. Czekamy na odpowiedź.

Piotr Jawor

Zdjęcie Stadion przy ulicy Reymonta 22 / fot. Albin Marciniak / East News