​Wisła Kraków. Otwarto nową strefę dla kibiców

Mecz to ma być coś więcej niż 90 minut oglądania gry w piłkę nożna - z takiego założenia wyszły władze Wisły i przed meczem z z Arką Gdynia przy Reymonta otworzono lożę VIP Silver.

Zdjęcie Otwarcia loży VIP Silver na stadionie Wisły dokonała Marzena Sarapata, prezes klubu /Adam Koprowski, Wisła Kraków /

Najpierw była loża VIP Gold, teraz przyszedł czas na Silver. To miejsce na stadionie Wisły zostało gruntownie odnowione i od początku rundy wiosennej oddane kibicom.

Co tam na nich czeka? Nowoczesne meble, stoliki koktajlowe, sofy oraz ławy z pufami do siedzenia. Z kolei dla tych, którzy zamiast dyskusji o piłce wolą inny sposób wprowadzanie się w klimat meczu, przygotowano dwa stoły do piłkarzyków, jeden do cymbergaja i stanowisko do gry w FIFĘ na X-box.

Oprócz tego dostępny jest również punkt cateringowy. "Tutaj każdy z gości strefy będzie mógł wymienić żeton otrzymany przy wejściu od hostess na dowolne ciepłe danie i napój do wyboru" - informuje Wisła.

Otwarcie loży VIP Silver na stadionie Wisły Kraków





Strefa otwarta jest dwie godziny przed, w trakcie i dwie godziny po meczu. Bilet upoważniający do wejścia kosztuje 150 zł, a na spotkania TOP (czyli z Legią Warszawa, Lechem Poznań i Cracovią) - 180 zł.

Uroczystego otwarcia loży VIP Silver przed spotkaniem z Arką Gdynia (3-2) dokonali prezes klubu Marzena Sarapata i wiceprezes Damian Dukat.