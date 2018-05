Wisła Kraków. Petar Brlek wróci do Genui

Petar Brlek po zakończeniu sezonu wróci do włoskiego Genoa CFC. Środkowy pomocnik był wypożyczony do Wisły Kraków w trakcie rundy wiosennej.

Brlek przed rozpoczęciem sezonu został sprzedany z Wisły do Genui, ale we włoskim klubie nie przebił się do pierwszego składu. W całej rundzie rozegrał tylko pięć spotkań w Serie A.

Rundę wiosenną chorwacki pomocnik spędził więc na wypożyczeniu do drużyny "Białej Gwiazdy", ale nie prezentował poziomu podobnego do tego, który pozwolił mu na wyjazd do Włoch. Brlek w rundzie wiosennej zagrał w 7 meczach Ekstraklasy.

Dyrektor sportowy Wisły Manuel Junco potwierdził za pomocą oficjalnej strony Wisły, że po sezonie Brlek nie zostanie w Krakowie i wróci do Genui.

