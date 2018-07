Wisła Kraków. Prezes klubu skomentowała problem ze stadionem

Wisła Kraków ma poważne problemy. Jeśli nie osiągnie porozumienia z miastem, nie będzie grała w nowym sezonie Lotto Ekstraklasy przy Reymonta. Prezes zarządu klubu - Marzena Sarapata wydała komunikat w sprawie umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła - Monaco. Zdecydowały rzuty karne. Wisła z pucharem. Wideo Eurosport

Właścicielem stadionu jest miasto Kraków, a Wisła tylko go wynajmuje. Jak podał "Sport" dług Wisły wobec miasta za wynajem stadionu wynosi 6,5 mln złotych. Miasto domaga się najpierw spłaty 4,9 miliona i dopiero wtedy usiądzie do rozmów na temat nowej umowy.

Reklama

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa wiceprezydent miasta Katarzyna Król dała do zrozumienia, że bez przelewów nie ma szans na podpisanie nowej umowy. Co na to Wisła?



Komunikat Wisły:

Wisła Kraków SA po dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa wyraża swoje ubolewanie ze względu na brak porozumienia w sprawie umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie.

Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy, bazowaliśmy na promesie zawarcia umowy dzierżawy, którą otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Kraków podpisanej przez Pana Krzysztofa Kowala - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej, działającego z ramienia Gminy Miejskiej Kraków. W dokumencie tym deklarowano bezwarunkowo wolę zawarcia umowy dzierżawy, która miała obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Promesa ta została przedstawiona w postępowaniu licencyjnym przed Komisją ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej i na jej podstawie Wisła Kraków SA otrzymała licencję na występy w rozgrywkach Ekstraklasy sezonu 2018/2019.

Polski Związek Piłki Nożnej udzielając niezbędnego pozwolenia na przystąpienie do rozgrywek bazował także na przedstawionej przez klub prognozie finansowej. Zarzuty przedstawicieli Miasta Krakowa dotyczące ewentualnej odpowiedzialności podpisujących umowę z klubem urzędników w zakresie niegospodarności stanowią wyłącznie nieposiadającą mocy prawnej opinię - to właściwy sąd ocenia, czy w danej sytuacji można mówić o takim stanie rzeczy. Zdaniem klubu w sytuacji podpisania umowy z naszym klubem taka sytuacja nie występuje.



Zarząd Wisły Kraków SA przedstawił Urzędowi Miasta Krakowa propozycję odroczenia spłaty należności, opierając się na art. 7 ust. 1 Uchwały nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r., w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Klub po raz pierwszy zdecydował się zaproponować wykorzystanie powyższego artykułu, tak, aby wypracować realny harmonogram spłat należnych wierzytelności. Czekamy na ustosunkowanie się Gminy Miejskiej Kraków i oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak jest przepisów zakazujących podpisania umowy dzierżawy, zwłaszcza w sytuacji, w której wierzytelność jest przedmiotem sporu sądowego. Miasto, powołując się na regulację niegospodarności, bazuje wyłącznie na swojej opinii, gdyż, jak zostało napisane wcześniej, tylko właściwy sąd może podjąć decyzję o jej ewentualnym zajściu. Zdaniem Wisły Kraków SA, za przejaw ewentualnej niegospodarności można uznać niepodpisanie umowy z klubem.

Równolegle prowadzone są rozmowy z operatorami innych stadionów, które mogłyby pełnić rolę obiektu domowego Wisły Kraków SA. O miejscu rozgrywania spotkań poinformujemy wyłącznie po podpisaniu stosownych dokumentów między stronami. Jednocześnie zapewniamy, iż naszym nieustającym priorytetem jest rozgrywanie domowych meczów w sezonie 2018/2019 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, ale wierzymy, że nie jest ona nie do rozwiązania. To właśnie przy Reymonta od lat bije serce Białej Gwiazdy i mamy nadzieję, że tak będzie nadal!

Prezes Zarządu Wisły Kraków SA

Marzena Sarapata