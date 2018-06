Wisła Kraków. Riccardo Grym podpisał dwuletni kontrakt

19-letni środkowy pomocnik Riccardo Grym został nowym zawodnikiem Wisły Kraków, poinformował klub na stronie internetowej. Etatowy reprezentant juniorskich kadr Polski, posiadający także niemieckie obywatelstwo, podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Grym urodził się 13 czerwca 1999 roku w Leverkusen i to w miejscowym Bayerze od dzieciństwa zbierał piłkarskie szlify. Młodzieżowiec został wypatrzony przez polskich skautów w 2014 roku, co zaowocowało powołaniem do juniorskich kadr naszej reprezentacji. Jak dotąd Grym rozegrał dwa spotkania w reprezentacji U-15, dwa w U-16, sześć w U-18 oraz dziewięć w U-19. Nowy wiślak znajduje się w kręgu zainteresowań Jacka Magiery przed przyszłorocznym mundialem dla zawodników poniżej 20 roku życia.

Jak dotąd największym sukcesem Gryma było wywalczenie w 2016 roku juniorskiego mistrzostwa Niemiec z Bayerem Leverkusen. W połowie ostatniego sezonu 19-latek przeniósł się z zespołu "Aptekarzy" do juniorów Borussii Mönchengladbach, gdzie mógł liczyć na występy we wszystkich meczach rozgrywanych przez "Źrebaki". W rozgrywkach 2017/2018 Grym rozegrał łącznie 21 spotkań, w których strzelił strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.

Zdjęcie Riccardo Grym (z prawej) / ADAM NURKIEWICZ / Getty Images