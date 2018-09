Wisła Kraków. Tak chuligani odciskają piętno na zasłużonym klubie

Po ujawnieniu bulwersujących informacji na temat powiązań z gangsterami piłkarskiej spółki Wisła Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła, w reportażu "Superwizjera" na antenie TVN24 autorstwa Szymona Jadczaka, mocno zawrzało w środowisku piłkarskim. Przypominamy chronologię wydarzeń, które doprowadziły do rozpanoszenia się w małopolskim klubie, ze 112-letnią tradycją ludzi z fatalną reputacją.

Styczeń 2014 rok

Uroczyste otwarcie nowej sekcji "Trenuj Sporty Walki" w strukturach TS Wisła nastąpiło 27 stycznia 2014 roku. - Jednym z naszych celów jest praca z trudną młodzieżą - mówili w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" ówcześni prezes i wiceprezes TS Wisła, czyli Ludwik Miętta-Mikołajewicz oraz Piotr Wawro, pytani o podpisanie umowy na zorganizowanie siłowni, która oficjalnie jest zarejestrowana na firmę Pawła M., czyli lidera wiślackiego gangu "Sharksów".

Po jakimś czasie dziennikarze tej samej gazety dotarli do szokującego nagrania, publikując na swojej stronie internetowej filmik, na którym chuligani spod znaku "Białej Gwiazdy", na sali w budynku klubowym trenowali brutalne walki uliczne. Co więcej, powołanie nowej sekcji szybko umocniło ją w całym TS. - Pozapisywali sobie członków i na walne zgromadzenie mogli wybrać iluś delegatów. Z tyloma delegatami mogli zrobić wszystko - podkreślił informator w materiale red. Jadczaka.

Marzec 2014 roku

Jedna z najbardziej skandalicznych akcji z udziałem bandytów, którzy mieli zakaz wstępu na mecz przy ul. Reymonta, pomiędzy Wisłą i Ruchem Chorzów. Nagle zaczęli wstrzeliwać na stadion płonące race, które spadały na trybuny oraz na murawę. To cud, że nikt nie ucierpiał, a istniało poważne zagrożenie zdrowia.

20 kwietnia 2015 roku

Paweł M. ps. "Misiek" wywarł kluczowy wpływ na wybory w TS Wisła. Wyrzucił ze struktur Piotra Wawrę, dotychczasowego wiceprezesa i właściciela sekcji futsalu Wisła Krakbet, który lansował na funkcję szefa TS Wisła Romualdę Piotrowską. Ostatecznie stery w Towarzystwie przejął Piotr Dunin-Suligostowski, popierany przez Mięttę-Mikołajewicza. Do zarządu weszło pięciu ludzi z SKWK: Robert Szymański, Dariusz Gryźlak, Łukasz Kwaśniewski, Szymon Michlowicz i Marzena Sarapata. Nieformalnie "Misiek" zaczął rządzić TS-em.



Sierpień 2016 roku

Dokładnie 22 sierpnia Wisła poinformowano na konferencji prasowej, że nowym właścicielem Wisły Kraków SA będzie TS Wisła, odbierając klub piłkarski z rąk hochsztaplera Jakuba Meresińskiego. Ten okazał się być zupełnie niewiarygodnym biznesmenem, a w jego kartotece był prawomocny wyrok skazujący. Przy tej okazji odtrąbiono wielki sukces.

Grudzień 2016 roku

"Szczególna" oprawa derbów z Cracovią, do której wykorzystani zostali piłkarze "Białej Gwiazdy". Podczas rozgrzewki zawodnicy Wisły włożyli koszulki, na których widniał wielki napis: "Dudek, wracaj do zdrowia". Niesławnym Dudkiem okazał się Kamil D., jeden z chuliganów, który według ustaleń "Superwizjera" wcale miał nie ulec rzekomemu wypadkowi w drodze na mecz, ale został postrzelony z pistoletu podczas rozróby pod agencją towarzyską w Mysłowicach.

Wrzesień 2017 roku

12 września do budynków klubowych TS Wisła Kraków wtargnęli antyterroryści, poszukujący skradzionych flag GKS-u Katowice. Kradzieży mieli dokonać kibole Ruchu Chorzów, ale kryminalni mieli informacje, że to w Krakowie mają być schowane warte 200 tys. złotych flagi. Wtedy nie udało się ich odnaleźć, ale transparenty w końcu wpadły w ręce funkcjonariuszy w...

...maju 2018 roku

Największa operacja w historii Centralnego Biura Śledczego Policji. Do akcji zaangażowano ponad 1000 funkcjonariuszy, ale efekt był konkretny: zatrzymano 40 pseudokibiców Wisły Kraków oraz Ruchu Chorzów.

Od maja 2018 roku

Paweł M., ps. Misiek, jest poszukiwany listem gończym. Lider bojówki "Sharksów" dwa dni przed akcją policji wyjechał z kraju. Czy otrzymał cynk? Jeśli uda się go zatrzymać, usłyszy 31 poważnych zarzutów, z których tylko dwa mają związek z działalnością kibicowską. Reszta dotyczy typowo gangsterskiej działalności: udział w gwałcie zbiorowym, udział w morderstwie zbiorowym, kierowanie grupą krakowską grupą przestępczości zorganizowanej, współkierowanie krakowsko-śląską grupą przestępczą, handlem narkotykami, czy użyciem niebezpiecznych narzędzi.

15 września 2018 roku

15 września, za sprawą reportażu "Piłka nożna i gangsterzy" red. Jadczaka w magazynie "Superwizjera", cała Polska poznała zatrważające fakty na temat najbardziej niebezpiecznych gangsterów Wisły Kraków, którzy są wysoko postawionymi personami w zarządzie zasłużonego klubu, z ponad wiekową tradycją. Porażają informacje na temat byłego wiceprezesa Wisły Kraków Damiana Dukata (wciąż zasiada w zarządzie TS Wisła), który w reportażu wyrasta na jedną z najbardziej skompromitowanych osób związanych z "Białą Gwiazdą". Przedstawiono dowody na zażyłości Dukata z gangsterami oraz dotarto do protokołów z przesłuchań, z których ma wynikać, że to on odpowiadał za haniebną akcję z wstrzeliwaniem rac na stadion podczas meczu z Ruchem.

18 września 2018 roku

Z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Sportowego Wisła zrezygnował jej wiceprzewodniczący Paweł Gieras. Swoje stanowisko adwokat przedstawił na piśmie. "Decyzja ta dla mnie jako osoby, która rodzinnie i emocjonalnie jest związana od bardzo wielu lat jest trudna i niezwykle bolesna ale obecna sytuacja do jakiej doprowadziły - nieakceptowalne dla mnie działania obecnego zarządu TS Wisła Kraków nie pozostawia wyboru. Działania te spowodowały zapaść wizerunkową Klubu, rujnują jego wspaniałą historię oraz mogą mieć nieobliczalne konsekwencje na przyszłość, czego osobiście nie mogę i nie chcę afirmować" - wyjaśnił Gieras.

Jaki będzie ciąg dalszy?

