Wisła Kraków wygrała pierwszy sparing przed sezonem

Przygotowujący się do nowego sezonu ekstraklasy piłkarze Wisły Kraków pokonali 9:0 (4:0) A-klasową Babią Górę Sucha Beskidzka. Mecz był głównym punktem obchodów 100-lecia suskiego klubu.

Dla "Białej Gwiazdy" był to pierwszy letni sparing. Po raz pierwszy zespół miał też okazję poprowadzić nowy trener Maciej Stolarczyk, który zastąpił na tym stanowisku Joana Carrilllo.

"Dla nas ten mecz był podsumowaniem tygodnia, dosyć ciężkiego, i normalną jednostką treningową" - powiedział Stolarczyk, który nie mógł skorzystać z kilku zawodników zmagających się z kontuzjami. Z tego powodu zabrakło m.in. Zorana Arsenica, Frana Velza, Marko Kolara, Mateja Palcica i Carlitosa. Z kolei sprawy osobiste wykluczyły z udziału w spotkaniu Jesusa Imaza.

W krakowskim zespole wystąpił natomiast Bartosz Wiktoruk. To 19-letni pomocnik, reprezentant Polski juniorów, ostatnio grający w młodzieżowym zespole Villarreal CF, który przebywa w Wiśle na testach. Jak zapowiedział trener Stolarczyk, decyzja co do jego przyszłości zapadnie w najbliższym czasie.

Dwie bramki dla Wisły zdobył 22-letni Patryk Serafin, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Garbarni Kraków.



W Krakowie na testach medycznych przebywa Dawid Kort. To 23-letni pomocnik Pogoń Szczecin, którym został wystawiony na listę transferową. Z Wisłą ma podpisać kontrakt ważny na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

"To utalentowany zawodnik, brakowało nam pomocnika o takim profilu" - ocenił Korta Stolarczyk.



Najbliższy sparing Wisła zagra w środę o godzinie 16.30 z pierwszoligowym Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się w ośrodku treningowym w Myślenicach.



Wisły Kraków - Babia Góra Sucha Beskidzka 9:0 (4:0)

Bramki: Patryk Małecki (7), Patryk Serafin (21, 24), Damian Korczyk (29), Jakub Bartosz (66), Rafał Boguski (72), Tibor Halilovic (76), Kacper Laskos (79), Jakub Bartkowski (86).