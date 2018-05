​Wisła Kraków. Wzruszające pożegnanie Arkadiusza Głowackiego i Pawła Brożka

Było trochę łez i jeszcze więcej wzruszeń - tak pożegnali się dzisiaj z klubem dwaj piłkarze Wisły na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Jeszcze jedno pożegnanie, przed kibicami, planują w niedzielę, w meczu w Lechem. - Legendą Wisły pozostaniecie już na zawsze - powiedziała prezes Marzena Sarapata.

W przypadku Arkadiusza Głowackiego to definitywny koniec kariery na boisku. - Nie zamierzam już grać, jeśli to w Lidze Biznesu i w Lidze Szóstek - zażartował wieloletni kapitan Wisły.



Na pytanie, czy zostanie w klubie i ewentualnie w jakiej roli, nie odpowiedział jednak precyzyjnie.

- Nic na siłę. Nie będę rozczarowany, jeśli żadnej funkcji nie będę tu sprawował, bo nie chodzi o to, żeby na siłę czegoś szukać. Poczekajmy - mówił Głowacki.



Przyznał jednak, że jego dużo wcześniejsze słowa, jakoby kariera trenerska go nie interesowała, "były błędem". - Niepotrzebnie tak mówiłem - stwierdził.

Więcej szczegółów nie chciała również zdradzić prezes Sarapata. - Najpierw Arek zasłużył na wakacje, dopiero po powrocie będziemy dalej rozmawiać - powiedziała. Innymi słowy, drzwi są otwarte, ale jak bardzo, to się dopiero okaże.

Na razie Głowacki na pewno będzie bardziej poświęcał się swojej "Akademii Futbolu z Głową", czyli pracy z młodzieżą.

Ostatniego słowa na boisku nie powiedział za to Paweł Brożek, choć przyznał, że "nic się na razie nie dzieje". - W tej chwili nie mam żadnej propozycji.

W niedzielę, podczas meczu z Lechem obydwaj zostaną pożegnani na boisku. - Będziemy do końca życia wspominać to, co się tu wydarzyło - zapowiedzieli.

Przypomnijmy, Paweł Brożek strzelił dla Wisły 165 goli i ustępuje pod tym względem jedynie Kazimierzowi Kmiecikowi. Z kolei Arkadiusz Głowacki rozegrał w barwach klubu 461 meczów.

