Wisła Kraków – Zagłębie Lubin 3-0 w 35. kolejce Ekstraklasy

Wisła przekonująco pokonała Zagłębie Lubin 3-0 i ciągle liczy się w walce o eliminacje Ligi Europejskiej - to dobra wiadomość dla krakowian. Zła jest taka, że w niedzielę przeciwko Lechowi Poznań wystąpią bez Carlitosa, który musi pauzować za kartki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kibice pod stadionem przed meczem Wisła - Legia. Wideo INTERIA.TV

Zobacz relację na żywo z meczu Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

Reklama

Relacja z meczu Wisła - Zagłębie na urządzenia mobilne

Jeśli ktoś szukał argumentu za tym, że mecze w środku tygodnia nie są najlepszym rozwiązaniem, to mógł pojawić się przy Reymonta. Na trybunach zasiadło zaledwie 7063 widzów, mimo że okazało się, iż spotkanie z Zagłębiem ma niespodziewanie duży ciężar gatunkowy.

Wszystko z powodu wyników we wcześniejszych spotkaniach. Legia pokonała Wisłę Płock, Górnik zremisował z Koroną, a to oznaczało, że zwycięstwo z Zagłębiem sprawi, że krakowianie będą mieli tylko tylko trzy punkty straty do czwartego miejsca, dającego grę w eliminacjach Ligi Europejskiej.

Z początku nic jednak nie wskazywało, że jest to w ogóle mecz grupy mistrzowskiej. Zagłębie nie zamierzało atakować, a Wisła jakby się obawiała i w efekcie przez kilkanaście minut trwała nawet nie walka, ale przeciąganie liny w środku pola.

W końcu na uderzenie zdecydował się Alan Czerwiński, po stronie Wisły odpowiedział Jesus Imaz i znów nastało 10 minut bez emocji. Zakończył je uderzeniem Żyra, po którego uderzeniu piłka musnęła poprzeczkę i wyszła na aut bramkowy.

W końcu jednak błysnął ten, po którym najmniej się tego spodziewano. Nikola Mitrović świetnie zauważył Carlitosa, posłał do niego chytre podanie i było 1-0.

Gdyby Carlitos miał tak samo dobry przegląd pola, to zaraz po przerwie byłoby 2-0. Hiszpan wpadł w pole karne, ale wbił wzrok w murawę, zamiast podnieść głowę. Gdyby tak zrobił, dostrzegłby świetnie ustawionego Tibora Halilovicia, a tak sam zdecydował się kończyć akcję i górą był Dominik Hładun.

Być może jednak Carlitos większy błąd popełnił chwilę później. Zaatakował wślizgiem bramkarza Zagłębia i sędzia zdecydował się dać mu żółtą kartkę. Szkopuł w tym, że to czwarta kartka Hiszpana w tym sezonie, więc w niedzielę w hicie przeciwko Lechowi Poznań nie wystąpi, co oznacz wielką stratę dla krakowian, bo lider klasyfikacji strzelców zdobył blisko połowę bramek całej drużyny!

W 72. minucie Carlitos do gola mógł dołożyć asystę, bo świetnie wyłożył piłkę Rafałowi Boguskiemu, ale jego uderzenie z kilku metrów świetnie odbił bramkarz Zagłębia.

Boguski dużo więcej szczęścia miał chwilę później, gdy piłka po strzele Lloncha odbiła się od słupka, trafiła w pomocnika Wisły i wpadła do siatki. Lubinian dobił także Boguski, który z bliska głową wpakował piłkę po dograniu Tomasza Cywki.

Dzięki wygranej Wisła ma tyle samo punktów co piąta Wisła Płock. Zagłębie zajmuje ósmą pozycję.

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Caritos (34. po podaniu Mitrovicia), 2-0 Boguski (83. dobitka strzału Lloncha), 3-0 Boguski (90. po podaniu Cywki)

Wisła: Cuesta - Arsenić, Wasilewski, Velez, Bartkowski - Mitrović, Cywka, Llonch (89. Basha) - Imaz (65. Boguski), Halilović (77. Wojtkowski) - Carlitos.

Zagłębie: Hładun - Czerwiński, Guldan, Balić, Pietrzak - Tosik (65. Pawłowski), Matuszczyk, Jagieło - Starzyński, Żyra (81. Tuszyński) - Woźniak (46. Maresz).

Sędziował Dominik Sulikowski (Gdańsk). Żółte kartki: Arsenić, Carlitos, Llonch - Jagiełło, Matuszczyk, Tosik. Widzów: 7063.

Piotr Jawor

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy mistrzowskiej