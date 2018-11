Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3-2 w meczu 15. kolejki Ekstraklasy

Wisła Kraków w meczu z Zagłębiem Lubin mogła zdobyć sześć-siedem bramek. Zamiast wysokiej wygranej, po horrorze pokonała gości 3-2. Bohaterem gospodarzy został Paweł Brożek, zapewniając im wygraną w 96. minucie meczu. "Biała Gwiazda" awansowała na czwarte miejsce, a "Brozio" ma już 140 goli w Ekstraklasie.

Wisła nie wygrała trzech poprzednich spotkań w Ekstraklasie, a do meczu z Zagłębiem przystąpiła bez pauzującego za kartki Macieja Sadloka. Starcie z "Miedziowymi" rozpoczęła jednak imponująco, a po pierwszej połowie mogła prowadzić nawet pięcioma bramkami.

W dziewiątej minucie po rzucie rożnym Rafała Pietrzaka piłkę zgrał głową Zoran Arsenić, dopadł do niej Zdenek Ondraszek i na raty wpakował do siatki, pokonując z dwóch metrów Dominika Hładuna. To już ósma bramka Ondraszka w sezonie.

Pięć minut później szczęścia nie miał Martin Kosztal, który w kontrze pędził sam na bramkę Hładuna, ale zabrakło mu precyzji i trafił w słupek.

W 22. minucie było już jednak 2-0 dla "Białej Gwiazdy". Jesus Imaz walczył o piłkę z Jakubem Tosikiem w polu karnym. Przejął ją Pietrzak i dośrodkował mocno z lewej strony, a nadbiegający Rafał Boguski wbił ją do siatki. Wymarzony start Wisły w tym meczu.

Dopiero po stracie drugiej bramki przebudziło się Zagłębie. Aktywny był Bartłomiej Pawłowski, który z dystansu ostrzeliwał bramkę wiślaków. Wolejem zza pola karnego próbował zaskoczyć Mateusza Lisa także Adam Matuszczyk. Bramkarz gospodarzy był jednak czujny. Najlepszą okazję dla gości zmarnował Damjan Bohar, uderzając z pola karnego wprost w Lisa.

W końcówce pierwszej połowy kolejne znakomite kontry Wisły powinny pogrążyć lubinian, ale zabrakło skuteczności. Najpierw, po podaniu Vullneta Bashy, Dawid Kort pędził od połowy na bramkę Hładuna, by uderzyć wprost w bramkarza. Po chwili Boguski strzelał z pola karnego. Piłkę odbił bramkarz Zagłębia, podobnie jak i potężną dobitkę wiślaka. Do przerwy 2-0.

Niewykorzystane okazje zemściły się na Wiśle krótko po przerwie, gdy Filip Starzyński zmylił Lisa, wykorzystując rzut karny. Sędzia Krzysztof Jakubik uznał, że Marcin Wasilewski faulował Pawłowskiego w walce o górną piłkę w polu karnym.

W odpowiedzi gospodarzom znów zabrakło szczęścia, gdy Ondraszek z kilkunastu metrów "huknął" w poprzeczkę. Kilka minut później Hładun obronił groźny strzał Kosztala.

W 67. minucie znakomita akcja Wisły została zmarnowana. Arsenić przebiegł z piłką pół boiska, podał do Boguskiego, ten z pierwszej wyłożył, a Imaz uderzył za wysoko. Hładun musnął piłkę, a chwilę później znów uratował swój zespół po mocnym strzale Jakuba Bartkowskiego.

Pięć minut później pech Wisły i szczęście gości sięgnęły zenitu, gdy odbita od Marcina Wasilewskiego piłka wpadła do bramki gospodarzy po dośrodkowaniu Starzyńskiego.

Wiślacy nie zdobyli kompletu punktów u siebie od 15 września. W końcu się udało, a bohaterem został Paweł Brożek. W 96. minucie Jakub Bartkowski dośrodkował z prawej strony, Tosik nie sięgnął piłki. Brożek przyjął ją i trafił do bramki z kilku metrów! VAR wkroczył do akcji, ale sędzia nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin 3-2 (2-0)

Bramki: 1-0 Zdenek Ondraszek (9.), 2-0 Rafał Boguski (22.), 2-1 Filip Starzyński (49. z karnego), 2-2 Marcin Wasilewski (72. samobójcza), 3-2 Paweł Brożek (90+6.)

Żółte kartki - Wisła Kraków: Jakub Bartkowski. KGHM Zagłębie Lubin: Jakub Tosik, Jakub Maresz.

Sędzia: Krzysztof Jakubik. Widzów 10 038.

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Jakub Bartkowski, Marcin Wasilewski, Zoran Arsenić, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski (79. Kamil Wojtkowski), Vullnet Basha (84. Paweł Brożek), Dawid Kort, Jesus Imaz, Martin Kostal (89. Jakub Bartosz) - Zdenek Ondraszek.

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Jakub Tosik, Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Sasza Balić (89. Łukasz Janoszka) - Bartłomiej Pawłowski, Adam Matuszczyk, Filip Jagiełło, Filip Starzyński (76. Władysław Sirotow), Damjan Bohar - Jakub Maresz (82. Daniel Dziwniel).

