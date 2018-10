Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 2-2. Pietrzak: Zagłębie jest w moim sercu

- Zagłębie potrafi grać w piłkę, a to, że są na ostatnim miejscu w tabeli o niczym nie świadczy - podkreśla Rafał Pietrzak, wychowanek sosnowiczan, a dziś pomocnik reprezentacyjny pomocnik Wisły.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła - Zagłębie S. 2-2. Pietrzak: Straciliśmy dwa punkty. Wideo TV Interia

- W każdym meczu gramy o trzy punkty, a dziś straciliśmy dwa. Nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu, bo dwa razy prowadziliśmy i nie udało się wygrać - analizował na gorąco Pietrzak.

Reklama

Zawodnik Wisły zwracał uwagę na błędy swoje oraz kolegów, ale także doceniał klasę rywala. Szczególnie, że w Sosnowcu się urodził i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki.



- Wiadomo jak gra Zagłębie - ma szybkich zawodników z przodu. Oni potrafią grać i to, że są na ostatnim miejscu w tabeli na pewno o niczym nie świadczy. Ta drużyna jest w moim sercu, więc życzę im, by się utrzymali w Ekstraklasie - podkreśla Pietrzak.



- A czemu my gramy tak różnie? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno ważną rolę odgrywa nastawienie, co pokazaliśmy w meczu z Legią. Za to dziś dwa razy wychodziliśmy na prowadzenie i może to nas uśpiło - dodaje.



W meczu z Zagłębiem trener Maciej Stolarczyk zaskoczył składem, bo w podstawowej "11" nie było ani Jesusa Imaza, ani Zdenka Ondraszka. Dla Pietrzaka nie było to jednak zaskoczenie.



- Wiem jak wszyscy pracowali w okresie przygotowawczym, więc cały czas jest rywalizacja w składzie. W każdym meczu walczymy o wygraną, ale chcemy też osiągać to w ładnym stylu - kończy zawodnik Wisły.



PJ