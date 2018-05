Wisła Kraków zagra towarzyski mecz z AS Monaco

Dobra wiadomość dla kibiców Wisły Kraków. Jak informuje "Dziennik Polski", 7 lipca "Biała Gwiazda" zmierzy się przy Reymonta z AS Monaco w spotkaniu towarzyskim.

Wisła do ostatniej kolejki walczyła o prawy gry w europejskich pucharach. Celu nie udało się zrealizować, bo krakowianie przegrali w Zabrzu z Górnikiem 0-2 i to podopieczni Marcina Brosza wystąpią w eliminacjach Ligi Europejskiej. "Biała Gwiazda" w zakończonym właśnie sezonie uplasowała się na szóstym miejscu. Kibice będą jednak mogli zobaczyć wiślaków w konfrontacji z silnym europejskim klubem, jakim bez wątpienia jest AS Monaco.



Zespół z Księstwa w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo Francji. W tym tytułu nie udało się obronić. Monaco zakończyło rozgrywki na drugim miejscu. Lepszy okazał się tylko potentat Ligue 1 Paris Saint Germain. Barw francuskiego klubu broni Kamil Glik. Gra tam też kilka gwiazd światowego formatu, jak choćby Radamel Falcao.



Trudno przypuszczać, żeby Monaco przyjechał pod Wawel w najsilniejszym składzie. W tym czasie w Rosji jeszcze będzie trwał mundial. Kilku znanych piłkarzy powinniśmy jednak pod Wawelem zobaczyć.

Zdjęcie Zoran Arsenić w meczu z Górnikiem Zabrze / Andrzej Grygiel / PAP