Mateusz Lis: Lepiej nie drażnić Wisły Kraków. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Dobrze wiemy, w jakiej byliśmy sytuacji po pierwszej połowie. Kto by jednak pomyślał, że po meczu będziemy wkurzeni, że go zremisowaliśmy. Super sprawa, że odrobiliśmy z nawiązką taki wynik na Łazienkowskiej i straszna szkoda, że nie udało się nam go dowieźć do końca - przyznał po remisie 3-3 z Legią w Warszawie Mateusz Lis, golkiper Wisły Kraków.