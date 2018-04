Górnik Zabrze - Wisła Płock. Alan Uryga - dla niego kwiecień mógłby trwać dłużej!

Trwa świetna seria Wisły Płock i Alana Urygi. „Nafciarze” wygrywają meczem za meczem, gonią czołówkę, a Alan Uryga zdobywa bramkę za bramką. We wczorajszym meczu z Górnikiem Zabrze, to jego efektowne trafienie głową zdecydowało o wygranej zespołu z Płocka 1-0.

Przed rozpoczęciem rundy wiosennej 24-letni obrońca miał na swoim koncie blisko sto ligowych występów, głównie w barwach Wisły Kraków, ale ani jednego gola. Tymczasem teraz rozstrzelał się na dobre. To jego trafienie w wielkanocny poniedziałek dało wygraną Wisły 1-0 w starciu z Piastem Gliwice u siebie. W ostatni poniedziałek zdobył wyrównującego gole w spotkaniu z Wisłą Kraków (2-2), a wczoraj kapitalnym uderzeniem głową zaskoczył Tomasza Loskę i zdecydował o wygranej płocczan w Zabrzu 1-0.



- Dla pana kwiecień mógłby trwać dłużej? - zaczynamy rozmowę ze skutecznym obrońcą Lotto Ekstraklasy.



- No tak rzeczywiście. Tak się złożyło, że wszystkie te trafienia zdobywam w kwietniu. Przychodzi to łatwo i po mojej myśli. Szkoda tylko jednego, myślałem, że w kwietniu zaliczę jeszcze jeden mecz, ale niestety, w Zabrzu zobaczyłem czwartą żółtą kartkę i w kolejnym spotkaniu nie będę mógł zagrać. Teraz jednak najważniejsze jest to, że wygraliśmy ważne spotkanie z Górnikiem. To super sprawa, bo punkty zdobyliśmy przecież w starciu z zespołem, który jest naszym sąsiadem w tabeli walczy z nami o jak najwyższe miejsce w tabeli - mówi Uryga.



We wczorajszym meczu na stadionie im. Ernesta Pohla Uryga trafił w końcówce pierwszej połowy. - Świetna piłka Dominika Furmana, ja dobrze wyszedłem w "timing" w powietrze, uprzedziłem obrońcę rywala i trafiłem po długim słupku. Wyszło idealnie, tak, że co więcej powiedzieć - cieszy się najskuteczniejszy w ostatnim czasie defensor na boiskach Ekstraklasy.



W Płocku mają olbrzymie powody do zadowolenia. Po 32 ligowych kolejkach Wisła z Płocka ma już na koncie 53 punkty i jest blisko ścisłej ligowej czołówki.



- W Zabrzu nie tylko wygraliśmy z bezpośrednim rywalem, ale też mocno zbliżyliśmy się do tej ligowej czołówki. Kluczem do wygranej było to co ostatnio czyli determinacja. Do tego dokładamy też umiejętności piłkarskie, bo w tym zespole jest jakość. Oby tak dalej, oby równie dobrze było w kolejnych ligowych spotkaniach - podkreśla Uryga.

Teraz przed drużyną z Płocka dwa mecze na swoim stadionie, najpierw z Zagłębiem Lubin, a potem z Lechem Poznań. - Trzeba punktować, trzeba wykorzystywać atut swojego boiska. Jeśli potrafimy wygrywać na wyjeździe, to tym bardziej powinniśmy o to zadbać na swoim stadionie - mówi Uryga.



Z Zabrza Michał Zichlarz