Wisła Płock - Lech Poznań w meczu 34. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Wisła Płock podejmuje Lecha Poznań w meczu 34. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zobacz relację na żywo z meczu Wisła Płock - Lech Poznań!

"Kolejorz" stracił pozycję lidera po zaskakującej porażce u siebie z Górnikiem Zabrze (2-4). Podopieczni Nenada Bjelicy mają obecnie dwa punkty straty do prowadzącej Legii Warszawa. Jeśli poznaniacy marzą o mistrzowskiej koronie, to w Płocku muszą wygrać.



"Nafciarze" plasują się na czwartej pozycji, która powinna dać prawo gry w europejskich pucharach. Blisko Wisły jest jednak Górnik. Piłkarze Jerzego Brzęczka mają więc o co walczyć.

