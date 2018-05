Wisła Płock. Łukasz Masłowski przedłużył kontrakt

Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Wisły Płock, przedłużył z "Nafciarzami" umowę na kolejne dwa lata. Jego nowy kontrakt obowiązywać będzie do lata 2020 roku.

Masłowski, w przeszłości piłkarz m.in. Odry Wodzisław, Widzewa Łódź i właśnie Wisły, pracuje w Płocku od niemal dwóch lat. W tym czasie klub awansował do Ekstraklasy, a teraz ma duże szanse nawet na europejskie puchary. To on uczestniczył w kadrowej budowie drużyny, która pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka jest jednym z największych objawień polskiej ligi.

- Na pewno jest to ważny moment dla naszego klubu. Po trenerze Brzęczku tym razem udało się zatrzymać w klubie dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego, który jest jednym z głównych twórców sukcesów Wisły po powrocie do ekstraklasy. Muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, doskonale się rozumiemy, mamy podobną wizję funkcjonowania zespołu, natomiast zdajemy sobie sprawę, że przed nami mnóstwo pracy. Sukces jaki osiągnęliśmy w tych rozgrywkach wzmocni tylko apetyt w społeczności sportowej Płocka, więc po krótkiej chwili zadowolenia i satysfakcji z przedłużenia umowy, cały czas normalnie pracujemy nad budową drużyny na przyszły sezon - powiedział prezes Wisły Jacek Kruszewski.

