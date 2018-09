Wisła Płock - Miedź Legnica 2-2 w 8. kolejce Lotto Ekstraklasy

Dwa razy Miedź Legnica wychodziła na prowadzenie w Płocku i dwa razy Wisła wyrównywała stan pojedynku, ale nie była w stanie zadać trzeciego ciosu i pokonać beniaminka. To piłkarze z Dolnego Śląska byli w końcówce bliżej zwycięstwa, ale ostatecznie zawody zakończyły się remisem 2-2 (1-2) i sprawiedliwym podziałem punktów.



Miedź Legnica wygrała w Lotto Ekstraklasie ostatnie dwa spotkania i pokazała, że nie zamierza być beniaminkiem, którego ligowi rywale traktują jako dostarczyciela punktów. Po przerwie reprezentacyjnej ruszyła na ciężki teren w Płocku, gdzie faworytem miała być rewelacja poprzedniego sezonu w lidze. Wisła początek sezonu miała niezbyt udany, ale w ostatnich tygodniach zaczęła się w ligowej tabeli wspinać i odrabiać straty.



Tyle tylko, że w konfrontacji z Miedzią szybko znalazła się w trudnej sytuacji. W 10. minucie goście przejęli piłkę w środku pola, ruszył znakomicie do kontry Rafał Augustyniak i żaden z rywali nie był w stanie go doścignąć. Zawodnik Miedzi wpadł tymczasem w pole karne rywali i z zimną krwią otworzył wynik posyłając piłkę obok bramkarza.



Wisła długimi minutami nie była w stanie odpowiedzieć, waliła głową w mur defensywny Miedzi, ale wreszcie w 30. minucie Dominik Furman świetnie podał z wolnego w pole karne gości, a najwyżej przed bramką wyskoczył Alan Uryga i mocnym strzałem głową doprowadził do remisu. Płocczanie odetchnęli, bo przez pierwsze pół godziny gry zdecydowanie lepszą ekipą była Miedź.



I udało się jej to potwierdzić w ostatniej akcji pierwszej odsłony. Świetna kontra Miedzi pomknęła na bramkę Nafciarzy, Rafał Augustyniak zderzył się z Thomasem Daehne, bramkarz gospodarzy interweniował bardzo ofiarnie, ale piłka spadła pod nogi Petteri Forrsella i Fin z zimną krwią zdobył bramkę, przywracając prowadzenie ekipie beniaminka Lotto Ekstraklasy.



W drugiej połowie Wisła od razu ruszyła na bramkę Miedzi i atakowała raz po raz, aż w 50. minucie po wielkim zamieszaniu w polu karnym przyjezdnych piłka spadła pod nogi Bartłomieja Sielewskiego. Kapitan Nafciarzy bez namysłu uderzył na bramkę i wyrównał wynik spotkania na 2-2. Wisła znów dopadła rywali i znów, miast pójść za ciosem, dała Miedzi okazje do kolejnych ataków i do niepokojenia Thomasa Daehne między słupkami płockiej bramki.



Ten mocno odczuł zderzenie z Augustyniakiem przy golu na 2-1 dla Miedzi i kwadrans przed końcem musiał zejść z murawy. Augustyniak był już wtedy na ławce, jego nogę medycy opatrzyli pokaźnym bandażem, tak jak po chwili golkipera Wisły. W miejsce Niemca do bramki wszedł debiutant, Marcel Zapytowski. Gracze Miedzi postanowili więc wypróbować młokosa, ale ten nie pękał i miał sporo szczęścia. W końcówce mógł skapitulować, ale ocalił go słupek, od którego odbiła się piłka po strzale jednego z legniczan.



Dzięki remisowi w Płocku Miedź Legnica wskoczyła - kosztem Legii Warszawa - na ósme miejsce w Lotto Ekstraklasie. Płocka Wisła plasuje się na pozycji dziesiątej.



Wisła Płock - Miedź Legnica 2-2 (1-2)

Bramki: Alan Uryga (30), Bartłomiej Sielewski (50) - Rafał Augustyniak (10), Petteri Forsell (45)



Żółta kartka: Jakub Łukowski

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Widzów: 3892

Wisła Płock: Thomas Daehne (78. Marcel Zapytowski) - Alan Uryga, Bartłomiej Sielewski, Adam Dźwigała, Marcin Warcholak - Jakub Łukowski (89. Cezary Stefańczyk), Dominik Furman, Damian Rasak, Damian Szymański - Giorgi Merebaszwili (73. Carlos de Oliveira), Ricardinho

Miedź Legnica: Anton Kanibołocki - Kornel Osyra, Tomislav Bozic, Paweł Zieliński, Rafał Augustyniak (56. Adrian Purzycki), Frank Adu Kwame - Borja Fernandez, Marquitos - Fabian Piasecki (71. Wojciech Łobodziński), Petteri Forsell, Henrik Ojamaa (75. Mateusz Piątkowski).



