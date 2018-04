Wisła Płock. Trener Jerzy Brzęczek przedłużył kontrakt

Szkoleniowiec piłkarzy Wisły Płock Jerzy Brzęczek przedłużył umowę z klubem do końca sezonu 2019/20. Wisła zapewniła sobie już udział w grupie mistrzowskiej bieżących rozgrywek Ekstraklasy, a co za tym idzie - utrzymanie w lidze, co było celem minimum.

Przed 30. kolejką rozgrywek i podziałem na grupę mistrzowską i spadkową płocczanie zajmują piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy.

- Przedłużenie kontraktu z Jerzym Brzęczkiem było dla nas absolutnie kluczową sprawą. Latem umowę z trenerem podpisywaliśmy w specyficznych warunkach, na nieco promocyjnych zasadach. Wówczas chcieliśmy zatrudnić dobrego szkoleniowca, a trener chciał podjąć pracę w dobrym klubie. Udało nam się pomóc sobie wzajemnie. Rozmowy i negocjacje na temat pozostania Jerzego Brzęczka w Wiśle trwały od pewnego czasu i cieszę się, że zakończyły się powodzeniem - powiedział dziś prezes Wisły Jacek Kruszewski.

47-letni Brzęczek prowadzi płocki zespół od lipca ubiegłego roku. Zastąpił na stanowisku zwolnionego nagle Marcina Kaczmarka.

Wisła pod wodzą Brzęczka wygrała 14 z 29 meczów Ekstraklasy, co jest klubowym rekordem na tym szczeblu rozgrywek.

W obecnym sezonie szkoleniowiec "Nafciarzy" dwa razy wybierany był trenerem miesiąca w Ekstraklasie.



