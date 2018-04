Wisła Płock - Zagłębie Lubin w 33. kolejce Ekstraklasy NA ŻYWO

Wisła Płock podejmuje Zagłębie Lubin w 33. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i oceniaj piłkarzy!

Prowadzona przez Jerzego Brzęczka Wisła to największa rewelacja bieżącego sezonu Ekstraklasy. Płocczanie zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają szanse zakwalifikować się do pucharów, a nawet włączyć do walki o mistrzostwo Polski.



Po dwóch kolejkach rundy finałowej Zagłębie zajmuje siódmą lokatę.

