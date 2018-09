Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1-1 w 10. kolejce Ekstraklasy

Emocjonujący mecz dwóch ostatnich zespołów w tabeli Ekstraklasy. Ostatecznie spotkanie na Stadionie Ludowym pomiędzy Zagłębiem, a Cracovią zakończyło się remisem 1-1. Sosnowiczanie kończyli mecz w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę w końcówce zobaczył Dawid Kudła. W pierwszej połowie "Pasy" nie wykorzystały jeszcze karnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To jest Ekstraklasa, tego nie zrozumiesz. Podsumowanie 9. kolejki. Wideo Eurosport

Kliknij, aby przejść do zapisu relacji na żywo z meczu

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Dla dwóch najsłabszych zespołów w tabeli Ekstraklasy dzisiejsze spotkanie było szansą na wygrzebanie się z dna ligowej tabeli i odniesienie drugiego zwycięstwa w tym sezonie. "Pasy" przystąpiły do spotkania podbudowane dwoma kolejnymi wygranymi w lidze i we wtorek w Pucharze Polski w Rybniku. Gospodarze chcieli z kolei przerwać złą serię gier bez zwycięstwa.

Pudło Helika z karnego

Oba zespoły zaczęły jednak spokojnie i w pierwszym fragmencie meczu gra toczyła się głównie w środkowej strefie. Sosnowiczanie często grali wysoką piłką, starając się wykorzystać wzrost i skoczność wysokiego Alexandre Cristovao. Czujna była jednak defensywa gości.

Cracovia kiedy mogła, to kontratakowała. W 7 minucie celnie na bramkę Dawida Kudły uderzał Mateusz Wdowiak. W odpowiedzi groźną akcję przeprowadzili miejscowi, po której po strzale głową w poprzeczkę piłką trafił Konrad Wrzesiński. Zaraz potem efektownym strzałem przewrotką popisał się Tomasz Nowak. Futbolówka minęła jednak cel, ale kapitan Zagłębia zebrał sporo braw.



W 13 minucie źle w polu karnym zachował się Piotr Polczak. Źle obliczył lot piłki zagrywanej z lewej strony przez Diego Ferraresso, a przewracając się sam spowodował wywrotkę rozpędzonego Sergeia Zenjova. Stojący kilka metrów od całego zdarzenia sędzia Bartosz Frankowski bez namysłu wskazał na jedenastkę. Do karnego podszedł Michał Helik i... uderzył mocno nad poprzeczką!



Zaraz potem widzowie na Stadionie Ludowym widzieli kolejne "nożyce". Tym razem takim zagraniem popisał się Vamara Sanogo. Nikt jednak nie dobiegł do dośrodkowanej przez niego w ten sposób piłki.



Gol Serba

W 21 minucie było 1-0 dla sosnowiczan! Pięknym dośrodkowaniem z prawej strony popisał się Wrzesiński. Piłka spadła pod nogi grającego dzisiaj z konieczności na lewej obronie, z powodu kontuzji Patrika Mraza Żarko Udoviczicia, który precyzyjnym strzałem lewą nogą umieścił piłkę w siatce. To trzecia bramka 31-letniego Serba w tym sezonie.



W odpowiedzi celnie trafił Marcin Budziński, ale Kudła zdołał nogą odbić futbolówkę. Spotkanie dwóch zespołów zamykających ligową tabelę było żywe, emocjonujące i pełne ciekawych akcji.



W 29 minucie bardzo dobrą interwencją popisał się grający równo i dobrze od początku sezonu Michael Heinloth. Niemiec zablokował i wybił piłkę zmierzając do siatki po szybkim ataku krakowian. "Pasy grać!" - zachęcała zawodników gości do lepszej gry kilkusetosobowa grupa fanów krakowskiego zespołu.



W 32 minucie piłka po strzale głową Mateusza Wdowiaka minimalnie minęła prawy słupek bramki Zagłębia. W chwilę później trener Michał Probierz dokonał pierwszej zmiany w składzie swojego zespołu. W miejsce Filipa Piszczka na murawie pojawił się Javier Hernandez, który we wtorek w Rybniku, po wejściu na boisko w pucharowym meczu z ROW, mocno pomógł swojej drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Teraz miał rozruszać grę "Pasów" z przodu.



W 39 minucie z rzutu wolnego mocno i celnie przymierzył Szymon Pawłowski, ale Maciej Gostomski sparował piłkę na rożnego. W ostatniej minucie pierwszej połowy soczystym wolejem z okolic dwudziestego metra popisał się jeszcze Hernandez, ale Kudła wybił piłkę przed siebie i na przerwę sosnowiczanie schodzili z prowadzeniem.



Akcja rezerwowych i trafienie Hernandeza

Na drugą połowę gospodarze wyszli z jedną zmianą. W miejsce słabo grającego i mającego na swoim koncie żółtą kartkę Polczaka wszedł Arkadiusz Jędrych. W 53 minucie celnie z kilkunastu metrów strzelał Nowak, ale Gostomski odbił piłkę. Pięć minut później bramkarz "Pasów" złapał futbolówkę po uderzeniu Pawłowskiego. W odpowiedzi celnie trafił Hernandez, ale nie na tyle, aby pokonać bramkarza jedenastki z Sosnowca. Po przerwie tempo gry spadło, głównie za sprawą miejscowych. Na boisku nie działo się już tyle co wcześniej.



Krakowianie dążyli do zmiany wyniku i w końcu udało im się to w 66 minucie. Z lewej strony świetnie dośrodkował rezerwowy Michal Sziplak, który na boisku pojawił się ledwie kilka minut wcześniej, a do siatki, wobec bierności obrońców Zagłębia, trafił niezawodny Hernandez. Kilkadziesiąt sekund później Hiszpan strzelał nad poprzeczką.

Potem podobne uderzenie zaliczył Budziński. W końcówce to goście mieli więcej z gry i żwawiej ruszali się po boisku. To jednak sosnowiczanie powinni byli trafić do siatki, kiedy to po dobrym zagraniu Dejana Vokicia przed znakomitą szansą stanął Pawłowski. Przekładał jednak piłkę z nogi na nogę, aż w końcu wybili mu ją spod nóg obrońcy "Pasów" (78 min).



Czerwona kartka dla Kudły

W 81 minucie poza swoim polem karnym interweniował Kudła, a że bramkarz Zagłębie sfaulował jeszcze przy tym rozpędzonego Hernandeza, to zobaczył od arbitra czerwoną kartkę. Na boisku pojawił się Matko Perdijić, a miejscowi musieli radzić sobie w osłabieniu. W końcówce znowu groźnie uderzał najlepszy na boisku Hernandez, ale piłka minęła cel.



Ostatecznie skończyło się na podziale punktów. Po 10 kolejkach oba zespoły mają na swoim koncie po 7 punktów i dalej zamykają ligową tabelę.



Z Sosnowca Michał Zichlarz



Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 1-1

Bramki: 1-0 Żarko Udoviczić (20.), 1-1 Javier Hernandez (66.).



Zagłębie: Dawid Kudła - Michael Heinloth, Piotr Polczak (46. Arkadiusz Jędrych), Mateusz Cichocki, Żarko Udoviczić - Konrad Wrzesiński, Sebastian Milewski, Tomasz Nowak, Szymon Pawłowski - Vamara Sanogo (82. Matko Perdijić), Alexandre Cristovao (71. Dejan Vokić).



Cracovia: Maciej Gostomski - Cornel Rapa, Michał Helik, Niko Datković, Diego Ferraresso (61. Michal Sziplak) - Sergei Zenjov, Janusz Gol, Milan Dimun, Marcin Budziński, Mateusz Wdowiak (84. Serdar Serderov) - Filip Piszczek (33. Javier Hernandez).

Żółte kartki: Piotr Polczak, Tomasz Nowak, Arkadiusz Jędrych - Zagłębie. Janusz Gol, Sergei Zenjov - Cracovia.



Czerwona kartka: Dawid Kudła (81.)



Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń).

Widzów: 4500

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy