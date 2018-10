Zagłębie Sosnowiec - Miedź 3-1. Udoviczić: Jak tak będziemy grać, to jestem spokojny o wyniki

Druga wygrana w tym sezonie piłkarzy Zagłębia. W starciu dwóch beniaminków Ekstraklasy sosnowiczanie, po bardzo dobrym meczu, pokonali wczoraj na Stadionie Ludowym Miedź Legnica 3-1 i awansowali w ligowej tabeli.

Zdjęcie Radość piłkarzy Zagłębia Sosnowiec po golu Szymona Pawłowskiego (2. z lewej). /Andrzej Grygiel /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Udoviczić po pokonaniu Miedzi 3-1. Wideo INTERIA.TV

W Sosnowcu zadziałał efekt nowej miotły. W przerwie reprezentacyjnej trener Dariusz Dudek zrezygnował z prowadzenie zespołu. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Valdas Ivanauskas. Litwin nie zmienił praktycznie nic w zespole Zagłębia. Nie mógł tylko skorzystać z usług kontuzjowanego kapitana zespołu Tomasza Nowaka.



I choć Zagłębie szybko straciło gola w starciu z "Miedzianką", z karnego w 3. minucie trafił jeden z najskuteczniejszych w tym sezonie na boiskach Ekstraklasy piłkarz - Petteri Forsell, to potem jednak z nawiązką udało się odrobić straty. Dwa gole zdobył, po raz pierwszy od lutego 2016 roku w lidze, Szymon Pawłowski. Do tego samobójcze trafienie dołożył Fran Cruz. Po meczu piłkarze, kibice i sztab szkoleniowy Zagłębia mogli się cieszyć z pierwszej wygranej od 3 sierpnia, kiedy to - również u siebie - udało się pokonać Pogoń Szczecin 3-0.

Reklama



- Jak będziemy walczyć tak jak w meczu z Miedzią, to w następnych spotkaniach jestem spokojny o wyniki - podkreśla Żarko Udoviczić.





Serbski piłkarz pojawił się na boisku po niewiele ponad dwóch kwadransach, zastępując kontuzjowanego Vamarę Sanogo. Nie przeszkodziło mu to w pokazaniu kilku błyskotliwych akcji i dobrych zagraniach, po których kotłowało się pod bramką Łukasza Sapeli.



- Nie przeszkadza mi to, że byłem rezerwowym. Jestem bojownikiem Zagłębia Sosnowiec. Ja gram tylko na boisku - mówi 31-letni zawodnik.



Dzięki sobotniej wygranej Zagłębie ma na swoim koncie 10 punktów, tyle samo co Wisła Płock, która dzisiaj mierzy się po południu z Zagłębiem w Lubinie. Sosnowiczanie przeskoczyli za to w tabeli Górnika (9 pkt.), który jutro na wyjeździe zmierzy się z ostatnią w tabeli Cracovią.



Kolejnym rywalem zespołu prowadzonego przez Valdasa Ivanauskasa będzie - w poniedziałek 29 października - Wisła Kraków, na wyjeździe. Następnie sosnowiczan czeka mecz z Jagiellonią Białystok u siebie (5 listopada).



Michał Zichlarz, Sosnowiec