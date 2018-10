Zagłębie Sosnowiec. Tomasz Nowak z poważną kontuzją

Tomasz Nowak, kapitan Zagłębia Sosnowiec, zerwał na treningu więzadła krzyżowe w kolanie. We wtorek 32-letni pomocnik przejdzie zabieg rekonstrukcji. Jego przerwa w grze potrwa około siedmiu miesięcy.

"Od razu wiedziałem, że to coś poważnego, bo nigdy w życiu nie czułem takiego bólu" - powiedział Nowak w rozmowie z katowickim "Sportem".



"Nawet dokładnie nie pamiętam, jak się to stało. Straciłem równowagę w pełnym biegu i noga mi 'odjechała'. Bez kontaktu z innym zawodnikiem. Po prostu nacisk mięśni był tak silny, że kolano nie wytrzymało. To moja najpoważniejsza kontuzja w karierze. Do tej pory z powodu kłopotów zdrowotnych pauzowałem nie dłużej niż 2-3 tygodnie" - dodał pomocnik.

Nowak reprezentuje barwy Zagłębia od 2016 roku, gdy przyszedł do Sosnowca z Górnika Łęczna. Wcześniej był piłkarzem FK Homel, ŁKS Łódź, Polonii Bytom i Korony Kielce. Ze swoim klubem w poprzednim sezonie wywalczył awans do Ekstraklasy.

W tym sezonie Nowak rozegrał w lidze 11 meczów, 10 z nich rozpoczynając od pierwszej minuty.

