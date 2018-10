Zagłębie Sosnowiec. Valdas Ivanauskas: Sytuacja nie jest łatwa

"Sytuacja nie jest łatwa. Zawodnicy o tym wiedzą i chcą to zmienić. Widzę w tej drużynie potencjał" - powiedział litewski trener Valdas Ivanauskas, który od poniedziałku prowadzi beniaminka piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec.

Zdjęcie Valdas Ivanauskas /PAP/Andrzej Grygiel /PAP

Podkreślił różnicę dzielącą elitę od jej zaplecza.

Reklama

"Część z zawodników nie wskoczyła jeszcze mentalnie na ten wyższy poziom. Mam nadzieję, że do najbliższego meczu trochę się to zmieni. Oglądałem ostatnich pięć meczów Zagłębia i uważam, że gdyby nie pech, mielibyśmy przynajmniej cztery punkty więcej" - ocenił.

Dodał, że będzie rozmawiał z piłkarzami indywidualnie i wiele się powinno zmienić w grze drużyny już w sobotnim spotkaniu ligowym z Miedzią Legnica w Sosnowcu.

"Grałem i pracowałem jako trener poza Litwą. Wiem, jak się czują zawodnicy zagranicą i jak do nich dotrzeć. To jest mój duży plus" - stwierdził.

Litwin zastąpił Dariusza Dudka, który zrezygnował z pracy w Zagłębiu po ostatniej wyjazdowej porażce z Lechią Gdańsk 1:4. Dudek wiosną wprowadził Zagłębie do ekstraklasy, była to jego pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca.

Asystentem szkoleniowca został były reprezentant Litwy, gracz m.in. Widzewa Łódź i Polonii Warszawa Robertas Poskus.

"Trener grał i uczył się fachu w Niemczech. Potrafi utrzymać dyscyplinę w zespole, od zawodników wymaga solidnej pracy, biegania" - rekomendował swojego szefa Poskus.

W obecnych rozgrywkach sosnowiczanie w 11 kolejkach zdobyli siedem punktów i stracili najwięcej bramek w lidze - 24. W tabeli zajmują przedostanie miejsce.

Prezes Zagłębia Marcin Jaroszewski przyznał, że chociaż rozpatrywał wiele kandydatur jako następców Dudka, to konkretne rozmowy przeprowadził tylko z Ivanauskasem i Tomaszem Kaczmarkiem. Ten ostatni, mieszkający w Niemczech, był w przeszłości asystentem selekcjonera kadry Egiptu.

"Zdecydowało doświadczenie, a także dobre poruszanie się w strefie +multi-kulti+. Trener posługuje się czterema językami, pracował w kilku krajach, a my mamy wielu obcokrajowców w naszej szatni. Mieliśmy również informacje od ludzi, z którymi współpracujemy, odnośnie trenera Ivanauskasa i stąd decyzja, aby ten doświadczony szkoleniowiec rozpoczął z nami pracę" - wyjaśnił Jaroszewski.