Sanogo: Jest duże rozczarowanie. Wideo

- Otrzymałem piłkę, stworzyła się wolna przestrzeń i uderzyłem. Cieszę się z bramki, ale niestety w ostatecznym rozrachunku okazało się, że niewiele pomogło to drużynie. Tak, że jest duże rozczarowanie i nie ma jakiś powodów do zadowolenia czy satysfakcji. Co do mnie, to nie grałem od początku, bo nie byłem w stu procentach zdrowy. W ostatnim tygodniu trenowałem dwa razy i nie byłem przygotowany do tego, żeby przebywać na boisku od początku i walczyć przez dziewięćdziesiąt minut. Co do mojej gry, to zawsze staram się dawać z siebie wszystko, tak, żeby pomóc zespołowi. Szkoda, że nie udało się to w meczu z Jagiellonią - ubolewa Vamara Sanogo, napastnik Zagłębia Sosnowiec, po porażce z Jagiellonią Białystok 1-4.

- No cóż, chyba zabrakło koncentracji. Wyszliśmy na boisko, ale myślami byliśmy jeszcze w szatni. Trzeba też pamiętać, że graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem. To powinna być nauka przed kolejnym spotkaniem. Musimy się teraz jak najlepiej przygotować do następnego ligowego meczu – podkreślił Sanogo.