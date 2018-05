101. Giro d’Italia. Tom Dumoulin najszybszy w czasówce

Tom Dumoulin wygrał pierwszy etap 101. edycji Giro d’Italia. Indywidualną jazdę na czas w Jerozolimie na dystansie 9,7 km pokonał w czasie 12:02 s. Holender wyprzedził o dwie sekundy Dennisa Rohana i Victor Campenaertsa. Po raz pierwszy w historii wielki tour rozpoczął się poza granicami Europy.

Podczas piątkowej czasówki kolarze mieli do pokonania 9,7 km wokół starego miasta w Jerozolimie. Trasa była mocno pofałdowana, a przy tym trudna technicznie. Na deser pozostawiono rywalizującym sztywny podjazd na metę (do 9 proc. nachylenia) o długości 350 metrów. Powyższego profilu obawiali się czasowcy preferujący długie i płaskie odcinki.

Z technicznymi trudnościami trasy podczas rekonesansu problemy mieli m.in. Chris Froome (Sky), Miguel Angel Lopez (Astana) i Kanstantin Siucou (Bahrai-Merida), którzy zaliczyli upadki. W przypadku Białorusina zakończyło się to nieobecnością na starcie wyścigu.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestnikom przyszło rywalizować przy dużym upale. Temperatura w Jerozolimie wynosiła 31 stopni Celsjusza, a podmuchy wiatru na trasie dochodziły do 13 km/h.

Z tymi warunkami najlepiej poradził sobie Holender Tom Dumoulin, który wygrał Giro d’Italia w zeszłym roku.

W tegorocznym Giro d’Italia nie startuje ani jeden Polak. Po raz ostatni we włoskim tourze zabrakło kolarza znad Wisły w 2001 roku.

Na sobotę zaplanowano etap z Hajfy do Tel Awiwu. W Izraelu kolarze pozostaną do niedzieli, by od wtorku kontynuować rywalizację na Sycylii.

