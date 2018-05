13. etap Giro. Viviani szybszy od Bennetta, Yates nadal liderem

Włoch Elia Viviani wygrał rywalizację sprinterów na finałowych metrach 13. etapu Giro d'Italia. Kolarz grupy Quick-Step Floors wyprzedził Irlandczyka Sama Bennetta i Holendra Danny'ego van Poppela. Różową koszulkę lidera utrzymał Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Sam Bennett czy Elia Viviani? To było główne pytanie zadawane przed startem do piątkowego etapu, który po płaskim terenie prowadził z Ferrary do Nervesa della Battaglia. W czwartek Włoch zgubił się na deszczowej trasie 12. etapu i Irlandczyk w wielkim stylu wygrał na torze Imola. Piątek dawał Vivianiemu szansę na rewanż i odniesienie trzeciego zwycięstwa na tegorocznym Giro d'Italia.

Już po niecałym kwadransie po starcie uformowała się ucieczka dnia, którą utworzyła piątka kolarzy: Markel Irizar (Trek-Segafredo), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Andrea Vendrame (Androni Gioccatoli-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani CSF) i Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia). Podobnie jak wczoraj peleton jednak nie pozwolił, by przewaga śmiałków przekroczyła cztery minuty i szanse uciekinierów na rozstrzygnięcie etapu pomiędzy sobą wydawały się nikłe.

Ostatecznie peleton dogonił ich na siedem kilometrów metą i momentalnie na jego czele pokazały się zainteresowane finiszem grupy, przygotowujące przedpole dla swoich sprinterów. Na kilometr przed metą niespodziewanie długiego finiszu spróbował Marco Coledan (Wilier Triestina). Włoch uzyskał w pewnym momencie kilkanaście metrów przewagi, lecz na około 100 metrów przed metą został połknięty przez rozpędzających się kandydatów do etapowego zwycięstwa.

Wśród nich najszybszy okazał się w piątek Viviani, którego na finiszowych metrach gonił Bennett, lecz Irlandczykowi zabrakło kilkunastu metrów, by dojść Włocha. Trzecią pozycję zajął Holender Danny van Poppel (Lotto-NL Jumbo).

Czołowi kolarze klasyfikacji generalnej przyjechali na metę w peletonie. Różową koszulkę lidera utrzymał Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott).

W sobotę kolarze wracają w góry. 14. etap, być może najtrudniejszy w całym wyścigu, liczyć będzie 186 kilometrów, a na jego trasie rozmieszczono aż pięć górskich premii. Ostatnia z nich, premia pierwszej kategorii na Monte Zoncolan, będzie jednocześnie finałowym podjazdem. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 13:15.

Wyniki 13. etapu Giro d'Italia:

1 Elia Viviani (Włochy) Quick-Step Floors 3:56:25

2 Sam Bennett (Irlandia) Bora-Hansgrohe

3 Danny van Poppel (Holandia) LottoNL-Jumbo

4 Sacha Modolo (Włochy) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

5 Ryan Gibbons (RPA) Dimension Data

6 Jean-Pierre Drucker (Luksemburg) BMC Racing Team

7 Manuel Belletti (Włochy) Androni Giocattoli-Sidermec

8 Clement Venturini (Francja) AG2R La Mondiale

9 Baptiste Planckaert (Belgia) Katusha-Alpecin

10 Jens Debusschere (Belgia) Lotto Soudal

Klasyfikacja generalna po 13 etapach Giro d'Italia:

1 Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott

2 Tom Dumoulin (Holandia) Team Sunweb 0:00:47

3 Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:01:04

4 Domenico Pozzovivo (Włochy) Bahrain-Merida 0:01:18

5 Richard Carapaz (Ekwador) Movistar Team 0:01:56

6 George Bennett (Nowa Zelandia) LottoNL-Jumbo 0:02:09

7 Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 0:02:36

8 Pello Bilbao (Hiszpania) Astana Pro Team 0:02:54

9 Patrick Konrad (Austria) Bora-Hansgrohe 0:02:55

10 Fabio Aru (Włochy) UAE Team Emirates 0:03:10

