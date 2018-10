Alejandro Valverde będzie startował do igrzysk w Tokio

Alejandro Valverde chce kontynuować kolarską karierę do 2020 roku i igrzysk olimpijskich w Tokio. W niedzielę 38-letni Hiszpan po raz pierwszy został mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego, by potem przyznać, że w kolarstwie osiągnął wszystko, co chciał, a dalsze sukcesy będą „prezentami”.

- Mogę teraz w szczęściu kończyć karierę, ale będę jeździł do igrzysk w Tokio – powiedział Valverde w rozmowie z hiszpańską „Marcą”.

Jasne było, że „El Bala” nie zdecyduje się na rozbrat z zawodowym sportem już teraz. Wówczas bowiem zrezygnowałby ze startów w tęczowej koszulce przez cały rok, a to ma ogromne znaczenie prestiżowe zarówno dla kolarza, jak i sponsorów.

W poniedziałek Valverde odwiedził siedzibę sponsora swojej grupy – telekomunikacyjną firmę Telefonica. Podpisał tam tęczową koszulkę, która trafiła do firmowego muzeum, a także przyjmował gratulacje od pracowników. Na spotkaniu obecni byli dyrektor zarządzający Telefoniki José María Álvarez-Pallete oraz minister edukacji, kultury i sportu José Guirao.