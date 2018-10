Alessandro de Marchi wygrał Giro dell’Emilia

Alessandro de Marchi (BMC Racing) wygrał po samotnej akcji jednodniowy wyścig Giro dell'Emilia 2018. Włoch zaatakował na drugim z pięciu krótkich, ale stromych podjazdów Santuario della Madonna di San Luca, by 30 km dalej samotnie minąć linię mety. Osiem sekund za nim finiszował Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac), który w końcówce ruszył do przodu z grupy pościgowej.

Bolońskie Giro dell'Emilia na dobre rozpoczęło cykl jesiennych wyścigów we Włoszech. W sobotę było mokro i chłodno, ale w tych warunkach trzeba było pokonać 200 km. Trasa kończyła się rundami w Bolonii o długości 9,3 km. Na nich zlokalizowano podjazd Santuario della Madonna di San Luca, na którym nachylenie dochodziło do 18 proc.

To właśnie tam, na drugiej rundzie, zaatakował de Marchi, choć z początku nic nie wskazywało, że ma szanse dojechać samotnie do mety. Najpierw Włoch doścignął uciekających Roberta Powera (Michelton-Scott), Scotta Daviesa (Dimension Data) i Nicolę Bagiolego (Nippo-Vini Fantini), a następnie dołączył do nich jeszcze Matej Mohorić (Bahrain-Merida).

To właśnie Słoweniec najdłużej utrzymywał tempo Włocha, ale gdy obaj jechali już tylko we dwóch, ostatecznie "strzelił".

Na ostatniej rundzie zawiązała się sześcioosobowa grupa pościgowa, ale nikt nie był w stanie już doścignąć de Marchiego.

Wyniki:

1. Alessandro de Marchi (Włochy) BMC Racing Team 5:09:35

2. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:08

3. Dylan Teuns (Belgia) BMC Racing Team 0:09

4. Hugh Carthy (Wielka Brytania) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

5. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:13