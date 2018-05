Andre Greipel uporał się z kontuzją

Po siedmiu tygodniach przerwy spowodowanej złamaniem obojczyka Andre Greipel (Lotto-Soudal) wrócił do rywalizacji. Wyścig Cztery Dni Dunkierki jest dla niemieckiego sprintera pierwszym od czasu kraksy w Mediolan-San Remo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giro d'Italia. Najważniejsze momenty 3. etapu. Wideo Eurosport

Zanim uległ wypadkowi podczas włoskiego monumentu Greipel cieszył się z bardzo udanego początku sezonu. Podczas styczniowego Tour Down Under odniósł dwa zwycięstwa etapowe, a na podium ukończył również dwa odcinki Paryż-Nicea. Szczyt formy szykował na klasyki po bruku, ale nie doczekał ich przez upadek i złamanie obojczyka na zjeździe z Poggio, gdy wpadł na niego kolega z drużyny Jasper De Buyst.

Reklama

- Dla Greipela to będzie pierwszy start od dawna, ale Cztery Dni Dunkierki będą ważne w kontekście odbudowy formy. Chcemy, by zyskał pewność siebie przez Tour of Belgium, Tour de Suisse i przede wszystkim Tour de France – podkreślił dyrektor sportowy Lotto-Soudal Frederik Willems.

- Mimo to Greipel będzie naszym liderem w tym wyścigu. Nie będziemy wywierać na nim jednak presji. Dla nas ważne będzie przetrenowanie ustawiania sprinterskiego pociągu przed Tour de France – dodał Willems.

6-etapowy wyścig potrwa do niedzieli.