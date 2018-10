Astana sięgnęła po utalentowanego Erytrejczyka Merhaviego Kudusa

Merhavi Kudus podpisał z kazachską grupą Astana roczny kontrakt. W ostatnich pięciu sezonach 24-latek reprezentował barwy południowoafrykańskiej ekipy Dimension Data.

- Jestem podekscytowany faktem, że 2019 rok spędzę w Astanie. To dla mnie wielka szansa, bo jest to jedna z największych grup na świecie. Mam nadzieję, że wiele się nauczę i będę w stanie poprawić moje wyniki. Oczekiwania mam naprawdę ogromne – poinformował Kudus.

W tym sezonie mistrz Erytrei osiągnął kilka godnych odnotowania rezultatów. Do takich zaliczyć można chociażby dziewiąte miejsce w Tour of Oman, siódme we Vuelta a Burgos, czy 31. w hiszpańskiej Vuelcie. W jego umiejętności wierzy szef Astany Aleksander Winokurow.

- To bardzo młody i ambitny kolarz. Jestem ciekawy, jak rozwinie się jego kariera. To góral, ale dobrze radzi sobie też z jazdą na czas. Z pewnością będzie dla nas wzmocnieniem – podkreśliła kolarska legenda Kazachstanu.

W przeciwnym kierunku przed nowym sezonem powędruje Michael Valgren.

Z kolei sporym wzmocnieniem Astany powinno okazać się pozyskanie z Bahrain-Merida braci Izagirre.