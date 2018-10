Ben Swift wraca do Team Sky

Po dwóch latach przerwy Ben Swift ponownie będzie kolarzem grupy Sky. 30-latek ostatnie dwa lata spędził w UAE Team Emirates, ale dziesiąty sezon w gronie zawodowców zainauguruje w ekipie ze swojej ojczyzny. „Swifty” dwukrotnie stawał na podium Mediolan-San Remo, a w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Bergen był piąty.

Zdjęcie Ben Swift (Team Sky) /Imago

- To wspaniałe uczucie znów być częścią Team Sky. Oczywistością jest, że znam ten zespół od podszewki. Czuję się tu niezwykle komfortowo, w końcu w tym miejscu dorastałem jako kolarz. Mam wrażenie, jakbym nigdy stąd nie odchodził – powiedział Anglik.

- Mam ambicje, by realizować moje własne cele, ale nie mam też nic przeciwko pracy z młodszymi kolegami. Mamy grupę niesamowicie perspektywicznych zawodników, którym mogę służyć moim doświadczeniem – podkreślił Swift.

Szefowie Sky chcą, by 30-latek stał się dla młodych przewodnikiem po świecie zawodowego kolarstwa. To on ma być nauczycielem dla nowego pokolenia.

- To wspaniały kolarz zespołowy, świetnie znający naszą ekipę. Znamy jego nastawienie i profesjonalizm. Ben pasuje do nas idealnie. Będzie stanowił idealny przykład dla młodych – uznał jeden z menedżerów brytyjskiej ekipy Rod Ellingworth.